​Kriz girişimi bertaraf edildi

Karabağ zaferinin birinci yılı dolayısıyla “Karabağ Savaşı: Türkiye-Azerbaycan Kardeşliğinin Zaferi” başlıklı AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) tarafından ortaklaşa düzenlenen çevrim içi konferansta konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye-Azerbaycan arasında sürdürülen ikili iş birliğinin en ileri noktalara geldiğini vurgulayarak, bundan sonra da artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

GERİ ADIM ATTILAR

Kurtulmuş, 10 büyükelçinin açıklamasına ilişkin ise şunları kaydetti:

“Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesinin de çok açık bir şekilde, büyükelçilerin, orada görev gördükleri ülkelerin iç işlerine asla karışmamalarını da bir uluslararası sözleşme hükmü olarak ortaya koymaktadır. Maalesef, Türkiye’nin güçlü bir şekilde yürümesinden, yürüyüşünden ve güçlü büyük Türkiye ideali etrafında bütünleşmesinden rahatsız olanlar, geçmiş dönemlerden kalan alışkanlıklarıyla parmak sallayarak, Türkiye’yi hizaya sokabileceklerini zannettiler. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve Türkiye’nin bu anlamda çok güçlü bir şekilde, ortaya koyulan bu dayatmaya, bu parmak sallamaya, bu hizaya sokma çalışmalarına ve Türkiye’yi terbiye etme girişimlerine karşı çok net bir şekilde Türkiye’nin menfaatlerini, hakkını ve hukukunu koruyan bir tarzda mücadele ettik. Bu sözlere karşı Türkiye’nin gerekli adımları atacağını dünyaya ilan ettik. Bunun sonucu olarak görüyorsunuz, 10 ülkenin büyükelçisi geri adım attılar. Bu anlamda Türkiye’nin iç işlerine müdahale etmeyeceklerini ilan ettiler, böylece bu anlamda ortaya çıkan ve kriz çıkarma potansiyeli taşıyan bu girişim bertaraf edilmiş oldu.”

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