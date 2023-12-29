Küba Devlet Başkanı 'insanlık için utanç günü' diyerek İsrail'e tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), terör devleti İsrail'in katliam saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki nüfusun yüzde 40'ının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, 'Gazze'de her gün yiyecek ve su bulmak için hayatta kalma mücadelesi verildiği' ifade edildi.