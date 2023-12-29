|
Gündem

Küba Devlet Başkanı 'insanlık için utanç günü' diyerek İsrail'e tepki gösterdi

Terör devleti İsrail'in Gazze'de devam eden katliamına tepki gösteren Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin, "İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlığın sonu gelmeli artık." ifadesini kullandı.

10:24 - 29/12/2023 Cuma
Diğer
Miguel Diaz Canel
Miguel Diaz Canel
Küba Devlet Başkanı
Miguel Diaz Canel,
İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin, "İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlığın sonu gelmeli artık." ifadesini kullandı.

Canel, sosyal medya hesabı X'ten, İsrail saldırılarıyla harabeye dönen Gazze'nin fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.


"Barbarlığın sonu gelmeli artık"


Küba Devlet Başkanı Canel paylaşımında, "İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlığın sonu gelmeli artık. İnsanlık için utanç günüdür ve uluslararası hukuk açısından da ciddi bir yaradır." değerlendirmesinde bulundu.



"Küba Filistin için sesini daima yükseltecek"


​​​​​​​Canel, 26 Aralık'taki açıklamasında, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına "sert" tepki göstermiş, "Küba, Filistin için sesini daima yükseltecek ve hiçbir zaman yaşananlara kayıtsız kalmayacak." ifadelerini kullanmıştı.


Öte yandan İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı günden bu yana Filistin halkına destek paylaşımlarında bulunan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da sosyal medya hesabından Gazze fotoğraflarını alıntılayarak mevcut duruma dikkati çekti.



#Küba
#Gazze
#İsrail
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 26-29 Aralık | 4K Smart TV, Torbasız Elektrikli Süpürge, Cep Telefonu, Air Fryer...