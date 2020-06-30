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Gündem Küçükçekmece Gölündeki balık ölümleri Şu anda sadece kirli suya dayanıklı balıklar yaşıyor
İSTANBUL

Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri: Şu anda sadece kirli suya dayanıklı balıklar yaşıyor

Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri: Şu anda sadece kirli suya dayanıklı balıklar yaşıyor

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İç Su Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, "Küçükçekmece Gölü'ne verilen küçük bir atık ve sıcaklık artışları bile balık ölümlerine neden olabiliyor. Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümleri organik atıkların parçalanması nedeniyle ortaya çıkan oksijen eksikliğinden kaynaklanmış olabilir" dedi. Gölde yaşayan su canlısı tür sayısının 1950'li yıllarda oldukça fazla olduğunu dile getiren Albay, ama şu anda gölde sadece gümüş, kefal ve kaya balıkları gibi sadece kirli suya dayanıklı balıklar yaşadığını aktardı.

Haber Merkezi AA
Küçükçekmece Gölü’ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.
Küçükçekmece Gölü’ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İç Su Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ve yengeç ölümleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Küçükçekmece Gölü'nün 1950’li yıllardan beri hem evsel hem endüstriyel atıklar ile kirletildiğini belirten Albay, "4. sınıf (en kalitesiz su) su kalitesine sahip Küçükçekmece Gölü'ne verilen küçük bir atık ve sıcaklık artışları bile balık ölümlerine neden olabiliyor. Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümleri organik atıkların parçalanması nedeniyle ortaya çıkan oksijen eksikliğinden kaynaklanmış olabilir." diye konuştu.

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İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu

Gölde aşırı alg artışı, kuş ve balık ölümlerinin görüldüğünü dile getiren Albay, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz ki oksijen tüm canlıların yaşamı için oldukça önemlidir. Gölde çözünmüş oksijen sorunu hemen hemen yıl boyunca görülmektedir. Çözünmüş oksijen sorunu ancak göle atık verilmemesi ve bir zamanlar gölü besleyen Firuzköy Deresi ve Nakkaş derenin göle temiz su taşımasını temin etmekle mümkündür. Küçükçekmece Gölü'ne zaman zaman endüstriyel atıklar verildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle gölde kontrollerin artırılması ve bu durumu alışkanlık haline getiren tesislerin büyük yaptırımlar yapılması gerekmektedir."

Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu
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Kıyıda aralarında yengeçlerin de bulunduğu ölü, yarı canlı balıkları gören çevre sakinleri, uzun zamandır böyle bir manzara ile karşılaşmadıklarını söyledi.
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Bir vatandaş ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) arayarak durumu bildirdiğini ancak cevap alamadığını söyledi. Bazı çocuklar ise balıkları toplayarak büyük plastik şişelere doldurduğu görüldü.
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30 yıldır balıkçılıkla uğraşan Turan Şaşmaz,Küçükçekmece Gölümüz ölüyor. Oksijenimiz bitiyor. Gölde oksijen olmadığı için balıklar suyun üzerinde. Bir müddet sonra oksijen yetersizliğinden bu hayvanlarımız ölüyor. Gölün temizliğine hiçbir şekilde önem vermedik. Akıntıları dere bağlantıları kesilince, Firüzköy'deki fabrika atıkları da buraya gelince göl bu hale geldi. 15 gündür bir lodos vardı, göl şişti geri dönünce oksijensiz bir su geldi. 80 çeşit balık yaşayan gölümüzde 4 çeşit balık kaldı dedi.
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Gölde daha önce yüzdüklerini söyleyen Şaşmaz, Temizlenmesi için yetkililerin ne gerekiyorsa yapması lazım. Gerekiyorsa denizden boruyla su pompalasınlar. Tek bir boru döşensin su pompalansın bu göl oksijenle dolsun. Balıklar ölmesin diye konuştu.
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Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu
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Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu
Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu
İstanbul Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu, ölü balıklar göl kıyısını kapladı. Balıkçılıkla uğraşan bir çevre sakini, "Küçükçekmece Gölümüz ölüyor. Oksijenimiz bitiyor. Gerekiyorsa denizden boruyla su pompalasınlar. Tek bir boru döşensin su pompalansın bu göl oksijenle dolsun, balıklar ölmesin " dedi.


"Gölde sadece gümüş, kefal ve kaya balıkları yaşıyor"

Küçükçekmece Gölü'nde yaşayan su canlısı tür sayısının 1950'li yıllarda oldukça fazla olduğunu dile getiren Albay, ama şu anda gölde sadece gümüş, kefal ve kaya balıkları gibi sadece kirli suya dayanıklı balıklar yaşadığını aktardı.

Albay, insanların gölde bulunan suyla hiçbir şey yapmaması gerektiğini vurgulayarak, sözlerin şöyle tamamladı:

  • "İnsanlar gölde olan suyu kesinlikle kullanmasın. Böylesine zamanlarda insanlar gölden kesinlikle balık tutmasınlar. Çünkü suyun kalitesi çok kötü durumda. İnsanlar göle atık atan kişi ve kurumları ilgili kurumlara bildirsinler. Vatandaşlarımız yıl boyunca gölde yüzme gibi faaliyetlerinde bulunmamalarını tavsiye ediyorum. Küçükçekmece Gölü İstanbul'a yeniden kazandırılması için gerekli adımların atılması gerekiyor."

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