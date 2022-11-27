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POLİTİKA

Kulağı çekilmeli kavgası

CHP’li Engin Altay, Akşener’den “Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz. Sağ seçmen, camide bile safın soluna durmaz” diyen İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun kulağını çekmesini istedi. Ağıralioğlu ise Altay’a sert çıktı: Bunu istemek iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı değil.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kulağı çekilmeli kavgası
Yavuz Ağıralioğlu.

Altılı masada aday kavgası bitmiyor. Cumhurbaşkanı adaylığı, olmayan başbakanlık koltuğuna kimin oturacağı, HDP’ye bakanlık kavgaları ile boğuşan masada şimdi de İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ile CHP’li Engin Altay arasında kulak çekme kavgası çıktı. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun, “Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz. Sağ seçmen, camide bile safın soluna durmaz” sözleri sonrası CHP’li Engin Altay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den Ağıralioğlu’nun kulağının çekilmesini istedi.

KILIÇDAROĞLU’NU İSTEMİYORUZ

İYİ Partili Ağıralioğlu, katıldığı canlı yayında seçmenin Kılıçdaroğlu’na karşı isteksiz olduğunu ifade etmişti. Ağıralioğlu’nun sözlerine tepki CHP Grup Başkanvekili Altay’dan geldi. Altay, katıldığı bir televizyon programında Ağıralioğlu için, “Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil” yorumunda bulunarak, Akşener’i adres gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ağıralioğlu ise, “Herkes bilir ki biz, cesurlar hareketiyiz. Şahsiyetimiz ve tabiatımız icabı, nezaketle ve kimseyi kırmadan yapmaya gayret ettiğimiz siyaseti de memleket, millet hizmeti görürüz. Endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi duymayanlar, kulaklarını iyi açmalı ve denileni doğru anlamalı. Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir! Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen. Biz, kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İYİ Parti’deyiz! Siyaseti milletten, sahadan, istişareden, tenkitten, gerçeklikten koparan, işte bu tehlikeli duygudur. Bu dil ve üsluptur meselemiz. Siyasette, ‘Kimi koyarsam kazanırım, ceketimizi koysak da kazanırız” kibri kaybettirir! Özen gösterilmez ise milletin umudu döke saça kaybedilir” ifadelerini kullandı.

KLASİK CHP'Lİ KAYBETTİRİR

  • Kılıçdaroğlu’nun aday olması halinde kazanamayacağından endişe duyduğunu ifade eden Ağıralioğlu katıldığı canlı yayında 6’lı masanın ortak adayına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Muhalefette en tehlikeli duygu ‘Tayyip Erdoğan’a karşı kimi koysak alırız’ gibi bir kibir. Bu masanın etrafında toplandığı şuuru kaybettirecek girdaba sokar. Bu nezaketsizlik olsun diye söylemek istediğim bir şey değil ama Kemal Bey, İstanbul’da aday oldu alamadı ama Kemal Bey İstanbul’u aldırdı. İstanbul ve Ankara’yı alırken bir istişare zemini oluşturduğumuz için bu zeminde AK Parti ve MHP seçmeninin kalbine yürüyebilecek imkânlar bulabildik. Klasik bir Cumhuriyet Halk Partisi portresiyle buralara aday koymadı” açıklamasında bulunmuştu.

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