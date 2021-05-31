Gündem Küle dönen tarlalarının ortasında gözyaşlarına boğuldular Bir yıllık emeğimiz gitti
GAZİANTEP

Küle dönen tarlalarının ortasında gözyaşlarına boğuldular: Bir yıllık emeğimiz gitti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, anız yangını 20 çiftçinin buğday ekili tarlalarına sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 1000 dönüm alandaki ekili ürünler küle döndü. Ekili arazinin yanmasıyla büyük üzüntü yaşayan Döndü Usluol (73) ve Fadime Usluol (65), gözyaşı döktü.

Haber Merkezi DHA
Küle dönen tarlalarının ortasında gözyaşlarına boğuldular: Bir yıllık emeğimiz gitti
Döndü Usluol ve Fadime Usluol, yanmış buğdayları ellerine alarak ağladı.

Beyler Mahallesi kırsalında geçen cumartesi anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek, buğday ekili tarlalara sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 çiftçiye ait 1000 dönüm buğday ekili alan kül oldu.

DHA

Hasadını yapmayı bekledikleri buğday ekili arazinin yanmasıyla büyük üzüntü yaşayan tarla sahiplerinden Döndü Usluol ve Fadime Usluol, yanmış buğdayları ellerine alarak ağladı.

DHA

"Geçim kaynağımızdı"

Buğday hasadını beklerken yangınla kahrolduklarını ifade eden Döndü Usluol, ”Ailemizin geçim kaynağıydı burası.

Biz umutla hasat edilmesini bekliyorduk ama bir yıllık emeğimiz yandı gitti. Devletimizden yardım istiyoruz" dedi.

DHA


"Çok mağduruz"

Hasat yapmayı planladığı buğdayların alevlerle yok olduğunu dile getiren çiftçilerden Mustafa Gelebek ise, ”Bizler hasadını yapmayı planlarken arazideki buğdaylarımız yanıp küle döndü. Çiftçiler olarak çok mağduruz. Devletten çiftçilerimizin mağduriyetini gidermesini bekliyoruz” diye konuştu.

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