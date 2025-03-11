'Kule'cilerin mal varlıkları donduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresindeki bazı isimlerin mal varlıkları donduruldu. Tedbir kararının, savcılığa gelen ihbar üzerine, Medya A.Ş.'ye yapılan baskında el konulan bilgisayardan çıkan belgeler üzerine alındığı iddia edildi. Mal varlığı dondurulan İBB Spor A.Ş. Genel Müdürü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, CHP İstanbul il binası alınırken dikilen para kulelerine çanta çanta para taşımışlardı. Gizlilik kararı bulunan dosyada mal varlığı dondurulan isimler arasında, İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan, İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun’un yakın arkadaşı Emrah Bağdatlı ve reklamcı Murat Kapki de bulunuyor. Keleş’in, İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı olduğu bilinirken, Kapki ve Bağdatlı’nın ise İBB’den yüklü reklam ihalesi aldığı ortaya çıkmıştı.