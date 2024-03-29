Kuleler bağışsa makbuz nerede?

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, ifadesinde taşıdığı parayı Keskin’in verdiğini söylemişti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi ise savcılığa, o dönem CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı olan PM Üyesi Turgay Özcan’ın il binası için bağışçılardan toplanan parayı belirtilen adrese götürmesini istediğini iddia etmişti. İfadelerde isimleri geçen Keskin ve Özcan, savcılığa çağırıldı. Dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Keskin ve Özcan, ifadeleri alındıktan sonra adliyeden ayrıldı.





İL GÖNDERECEKTİ

Muammer Keskin, “Kendim 50 bin lira bağış yaptım. Samimi olduğum arkadaşlarım bağış paralarını benim aracılığımla göndermek istediklerini söyledi” dedi. Savcının sorması üzerine Keskin, bağış karşılığı herhangi bir belge veya makbuz almadığını, arkadaşlarına da makbuz vermediğini söyledi. Makbuzların CHP İstanbul İl Teşkilatı tarafından gönderileceğinin söylendiği bilgisini veren Keskin, bugüne kadar yapmış olduğu bağışı belgeleyen herhangi bir makbuzun iletilmediğini kaydetti. Keskin, “Kampanyanın başlatılması ve paraların toplanmasında sorumluluk CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aittir. Yapmış olduğumuz 400 bin liralık bağışa ilişkin il başkanlığı nezdinde herhangi bir kayıt olup olmadığını bilmiyorum” dedi.

Muammer Keskin





SAYMANLIK MAKBUZ VERDİ

Turgay Özcan da “Paraların usule uygun toplanıp toplanmadığını veya belgelendirilip belgelendirilmediği konusunda sorumluluk ve yetki Genel Merkez’e aittir. Bir kısmına makbuz kesilmiş olabilir” diye konuştu. Parti Genel Saymanlığı'ndan bağış karşılığı verilecek makbuzların gönderildiğini anlatan Özcan, ancak bağışlara ilişkin herhangi bir makbuz kesmediğini, bunun suç olduğunu da bilmediğini öne sürdü. Adliye çıkışı, bağış paralarının kayıtlı olup olmadığı sorularına Özcan “Paraların hepsi kayıtlı. ‘15.5 milyon lirayı teslim ettim’ diyen biri var. Bir de 'Aldım' diyen biri var. Ama yasal çerçeve açısından bu işleri yapan herkes neyi ne kadar yasal çerçeveye büründüreceğini bilen insanlar değil, profesyonel değil. Biz siyasetçiyiz” cevabını verdi.





ÖZEL SAVUNDU: ANORMAL DEĞİL

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, para sayma görüntülerinde anormal bir durum olmadığını savundu. Bir TV yayınında para sayma görüntülerine ilişkin açıklama yapan Özel şunları söyledi: “Anormal bir iş yapmıyorlar. Tarih yukarıda, 2019. Tam tarihe bakıldığında il binasını satın aldığımız gün ortaya çıkıyor. Parayı sayan kişi, İmamoğlu’nun danışmanı dedikleri kişi, o gün İstanbul il yöneticisi. Zaten hepsi il yöneticisi. Birlikte paraları sayıyor ve teslim ediyorlar.”



