Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Antalya turist sayısında 15,3 milyonu geçti

"Olympos'taki arkeolojik kazı çalışmalarına 2023 ve 2024 yıllarında 56 milyon liraya yakın bir ödenek aktarımı yapılmış durumda. Phaselis Antik Kenti'ndeki çalışmalar için ise iki yılda ayrılan ödenek miktarı 85 milyon lira seviyesinde. Projemize dahil ettiğimiz Idyros Antik Kenti için ise bu yıl yaklaşık 4 milyon liralık bir ödenek aktarımı gerçekleştirdik. Böylece, yaklaşık iki yıllık bir sürede sadece Kemer'de bulunan bu üç antik kentimize toplam 145 milyon liraya varan bir ödenek sağladık. Bundan sonraki süreçte de kazı başkanlarımızın yaptığı planlar doğrultusunda ödenek aktarımlarımıza düzenli olarak devam edeceğiz."