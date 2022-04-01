Kulüpler şirket olsaydı batmışlardı: Borçları 50 milyar lirayı bulur

Spor kulüplerinin ve federasyonların yapısında önemli değişiklikler içeren, kulüp yöneticilerine cezai sorumluluklar getiren ve kulüplerin aşırı borçlanmasını önleyecek yasa teklifi TBMM Spor Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifin görüşmelerinde siyasi partilerin eski milli sporcu olan milletvekilleri de önemli bilgiler verdi.

Saffet Sancaklı

ŞEFFAF YAPI OLACAK

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, tüm spor kulüplerinin toplam borcunun 30 milyar TL’yi geçtiğini belirtti. Özalan, “Bu teklifle spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerini düzenleyerek hesap verilebilir, denetlenebilir, şeffaf bir yapı oluşturmak istemekteyiz” dedi.

İFLAS EDERLERDİ

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ise kulüplerin tüm borçlarının 2009’da sıfırlandığını ancak yasal düzenlemenin olmaması nedeniyle son 12 senede borçların katlanarak arttığını ifade etti. Sancaklı, “Bu yasayı çıkarmayalım, haziranda tekrar transferler başlayacak, emin olun yasa çıkacak diye, bu borçlar 50 milyar TL’ye ulaşacak. Eğer kulüpler şirket olsaydı, şimdiye kadar hepsi iflas etmiş vaziyette, konkordato ilan etmiş durumda olurdu” diye konuştu.

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Alpar Özalan

12 YILDIR SÜREKLİ CEZA

Son 12 yıldır kulüplerin UEFA’dan sürekli transfer ve para cezası aldığını aktaran Sancaklı, “Fakat Avrupa futbolunda, endüstrisinde Türk futbolunun çok ciddi bir önemi var, evin yaramaz çocuğu” ifadelerini kullandı.

SPOR Saffet Sancaklı: Türk spor tarihinin en önemli yasası