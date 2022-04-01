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ANKARA

Kulüpler şirket olsaydı batmışlardı: Borçları 50 milyar lirayı bulur

Spor kulübü yöneticilerine cezai sorumluluklar getiren ve aşırı borçlanmayı önleyecek yasa teklifi komisyondan geçti. AK Partili Alpay Özalan ise spor kulüplerinin borcunun 30 milyar lirayı geçtiğini söyledi. MHP’li Saffet Sancaklı “Bu yasayı çıkarmazsak haziranda bu borç 50 milyar liraya ulaşacak. Eğer kulüpler şirket olsaydı, hepsi iflas etmişti” dedi.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Kulüpler şirket olsaydı batmışlardı: Borçları 50 milyar lirayı bulur
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Spor kulüplerinin ve federasyonların yapısında önemli değişiklikler içeren, kulüp yöneticilerine cezai sorumluluklar getiren ve kulüplerin aşırı borçlanmasını önleyecek yasa teklifi TBMM Spor Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifin görüşmelerinde siyasi partilerin eski milli sporcu olan milletvekilleri de önemli bilgiler verdi.

Saffet Sancaklı
Saffet Sancaklı

ŞEFFAF YAPI OLACAK

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, tüm spor kulüplerinin toplam borcunun 30 milyar TL’yi geçtiğini belirtti. Özalan, “Bu teklifle spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerini düzenleyerek hesap verilebilir, denetlenebilir, şeffaf bir yapı oluşturmak istemekteyiz” dedi.

İFLAS EDERLERDİ

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ise kulüplerin tüm borçlarının 2009’da sıfırlandığını ancak yasal düzenlemenin olmaması nedeniyle son 12 senede borçların katlanarak arttığını ifade etti. Sancaklı, “Bu yasayı çıkarmayalım, haziranda tekrar transferler başlayacak, emin olun yasa çıkacak diye, bu borçlar 50 milyar TL’ye ulaşacak. Eğer kulüpler şirket olsaydı, şimdiye kadar hepsi iflas etmiş vaziyette, konkordato ilan etmiş durumda olurdu” diye konuştu.

Alpar Özalan
Alpar Özalan

12 YILDIR SÜREKLİ CEZA

Son 12 yıldır kulüplerin UEFA’dan sürekli transfer ve para cezası aldığını aktaran Sancaklı, “Fakat Avrupa futbolunda, endüstrisinde Türk futbolunun çok ciddi bir önemi var, evin yaramaz çocuğu” ifadelerini kullandı.

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