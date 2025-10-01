Kumar oyunları gençleri esir aldı

Yeşilay’ın yayınladığı “Türkiye Kumar Raporu”, hem dünyada hem de Türkiye’de kumar bağımlılığının ciddi bir toplumsal sorun haline geldiğini ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, son bir yılda 2,3 milyar yetişkin kumar oynadı. Araştırmalar, yaklaşık 160 milyon gencin çevrim içi kumar deneyimi yaşadığını gösteriyor. İlk denemelerin 10-19 yaş arasında gerçekleşmesi bağımlılık riskini daha da artırıyor.





SON 5 YILDA 2 KATINA ÇIKTI

The Lancet Halk Sağlığı Kumar Komisyonu’nun meta-analiz bulgularına göre yetişkin nüfusun yüzde 46’sı son 12 ay içinde en az bir kere kumar oynadı. Ergenlerde bu oran yüzde 17,9’a ulaştı. Çevrim içi ve yüz yüze kumar deneyimi yaşayan gençlerin sayısı 160 milyona çıktı. Kumar en çok Avustralya, Kuzey Amerika ve Avrupa’da yaygın. Avrupa’da lise öğrencileri arasında çevrim içi kumar oynama oranı 2019’da yüzde 7,9 iken, 2024’te yüzde 14’e çıktı. Yetişkinler arasında piyango ve kazı-kazan kartları öne çıkarken, gençler çevrim içi bahis ve lisanssız oyunlara yöneliyor. Araştırmalar, özellikle spor dışı bahis, slot makineleri ve çevrim içi kumarın bağımlılık riskini yükselttiğini ortaya koyuyor. Birçok ülke gençleri korumak için eğitim ve farkındalık projeleri hayata geçiriyor. Hırvatistan’daki “Gerçekten Kazanan Kim?”, Kanada’daki “Stacked Deck” ve İspanya’daki “Ludens” programları bunlardan sadece birkaçı. ABD’de ise ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik kısa eğitimlerle şans oyunlarının etkileri anlatılıyor.





TÜRKİYE İÇİN UYARI

Yeşilay’ın raporuna göre Türkiye’de de gençler arasında kumar oranları artıyor. Bu durum suç ve sosyal problemlerin yayılmasına yol açıyor. Uzmanlar yalnızca cezai tedbirlerin yeterli olmadığını, eğitim, farkındalık ve destek programlarıyla çok yönlü mücadele gerektiğini vurguluyor. Türkiye’nin uluslararası örneklerden yola çıkarak bilinçlendirme politikaları geliştirmesi öneriliyor.





'Şans' oyunu değil kumar

Türkiye Yeşilay Cemiyetinin "Türkiye Kumar Raporu", kumara başlama yaşının 15’e kadar düştüğünü ve sanal kumar bağımlılığının hızla yayıldığını ortaya koydu. Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaş, dijital platformlarda oynanan kumarların daha hızlı bağımlılık yaptığını vurgulayarak, bu konuda önlemlerin artırılması gerektiğini söyledi. Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şentürk de kumar konusunda Türkiye'de bir tanımlama sorunu olduğunu, şans, talih, bahis gibi isimlerin kumar olarak nitelendirilmesini önemli bulduklarını ifade etti. Şentürk, "Giderek artan bir reklam içeriğiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu reklamlara ilişkin düzenleme yapılması gerekiyor" dedi.



