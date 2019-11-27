Kumpas değil proje

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “CHP’li bir ismin Beştepe’de Cumhurbaşkanı’yla görüştüğü” iddiasıyla ilgili olarak “Yaşananlar bana göre bir kumpastan ziyade bir projedir” dedi. Bahçeli, Türkgün gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: “Yaşananlar bana göre bir kumpastan ziyade bir projedir. Bu projenin ismi de Kılıçdaroğlu’na alternatif oluşturma projesidir. Şu şekilde tavzih etmek mümkün: CHP Genel Başkanı siyaseti körleştiren ve kötüleyen bir zihniyet ve dibe battı. Bu Kılıçdaroğlu kime hizmet ediyor? Kimlerin hesabına çalışıyor? İşi gücü, yalan dolan.”

BAY KEMAL’İN SUYU ISINIYOR

“Krize ve kaosa oynadıkça açık veriyor. Kendi partisindeki alaborayı göremiyor, görmek istemiyor. Bay Kemal’in suyu ısınıyor, kendisine alternatif oluşturma süreci farklı metot ve kanallarla devam ediyor. Bizim dışarıdan gördüğümüz budur. Süreç nasıl ilerler bilemem, çok da dert etmem. Su akar mecrasını bulur. Fakat bir gerçeğin altını tekraren çizmek isterim: Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorununa dönüşmüştür. CHP’nin gelenekleri ve gerçekleri bu şahsı artık taşıyamıyor.”

ATATÜRK’ÜN AHI TUTMUŞTUR

“Dilinin ayarı kaçtığından densizliği de tavan yapmış durumda. Terör örgütleriyle girdiği mesai onun çuvallatmış, Atatürk’ün ahı tutmuştur. CHP’de kaynayan kazanlar artık kapak tutmaz, sular durulmaz, kanamaya yol açan yüksek basınç dinmez. Parti içindeki hesaplaşmaları kumpas örtüsüyle kapatamazlar.”