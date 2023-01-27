Kuraklık krizi kapıda: Son 10 yılın en yağışsız kışı

Dünya gibi Türkiye de iklim kriziyle karşı karşıya. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle yaşanan kuraklık en çok tarım alanlarını etkiledi. Anadolu’da yağışların beklenenden az olmasıyla buğdaylar donmaya başladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, yağışların yüzde 50’den fazla düştüğüne dikkati çekti.

KRİZİN TEMELİ ‘ENERJİ’

Tek, “Ocak ayının son on yıllık yağış ortalaması 107 kilogram iken, bu yıl sadece 13 kilogram oldu. Aralıkta 128 kilogram iken 45 kilogram, kasımda 100 kilogramken 40 kilogram ve ekim ayında 91 kilogramken 58 kilogram yağış alındığı tespit edildi. Görünen o ki şubat başına kadar yağış gözükmüyor. Buğdaylar donmaya başladı. Kuraklık kriziyle karşı karşıyayız.” dedi. Tek, “Bizim bölgeleri etkileyen en önemli sistemler, ilkbahar ve sonbaharda Orta Akdeniz’den gelen yağışlı sistemler. Bu sistemler bu sene gelmedi. Avrupa’da yüksek basınç oluşmayınca Orta Akdeniz’e, kuzeyin soğuk havası gelip denizle buluşamadı” ifadelerini kullandı. Kuraklık krizinin temelinde enerji problemi olduğunu vurgulayan Adik Tek, “Kuraklık krizi tüm dünyada olan bir sorun. Temel nedeni de enerji problemi. Enerji krizi, sıcaklığın yükselmesine neden oluyor.” dedi. Tek, aşırı tüketimin iklim krizinin bir nedeni olduğunun altını çizdi.

YAĞIŞLAR BAHARA KALDI

İstanbul’da karın ne zamana yağacağına ilişkin meteoroloji tahminlerini söyleyen Adil Tek, şu bilgileri verdi: “Şubat ayının ocak ayı kadar kurak geçmese de, yine de ortalamanın altında kalacağını tahmin ediyoruz. Şubat’ın 4’ünden sonra gelecek olan soğuk havayla birlikte İstanbul’da kar yağışı gözüküyor. Esas yağışlar nisan, mayıs, haziranda gelecek. Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun batısında kuraklık olağanüstü halde. Kuraklık analizlerine göre, önümüzdeki yıllarda bugün yaşadığımız kuraklıkların daha da artacağını öngörüyoruz.”

Adil Tek

Özlenen kar şubatta

Bir haftalık hava durumunu değerlendiren Tek, şunları söyledi: “Bugünden (cuma) itibaren Orta Akdeniz’den gelen yeni yağışlı sistem öncelikle Ege kıyılarında kuvvetli yağmurlar oluşturuyor. Yağış akşam saatlerinde Akdeniz’in batısı ve Marmara’da da etkisini gösterecek. Bu sistem yarın (cumartesi) hızla yurdun doğusuna kayacak. Yarın Doğu Anadolu’da kuvvetli kar yağışları var. Marmara ve İstanbul için hava sıcaklıkları dört beş derece düşecek. Ve beraberinde kar yağışı da kendini gösterecek. Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de kar yağışı etkili olacak. Pazar günü İstanbul’da hafif kar yağışı görülebilir. Karadeniz genelinde kar yağışı etkili olacak. Soğuk hava Şubat’ın 10’una kadar devam ediyor. Şubatın 4’ünden sonra gelecek olan soğuk havayla birlikte İstanbul’da kar yağışı gözüküyor. 3-6 şubat arası beklenen kuvvetli kar yağışı olasılığı güçlendi.”



