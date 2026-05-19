Kur’an tilavetiyle başladı… Alman Peter Bormann Müslüman oldu

12:5719/05/2026, Salı
IHA
Alman vatandaşı Peter, Nevşehir’de Müslüman oldu
Nevşehir İl Müftülüğü’nde düzenlenen ihtida merasiminde Alman vatandaşı Peter Bormann, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Bormann, törenin ardından ’Yusuf Efe’ ismini aldı.

Nevşehir İl Müftülüğü’nde gerçekleştirilen ihtida merasiminde duygusal anlar yaşandı. İslam dini hakkında yaptığı araştırmalar sonucu Müslüman olmaya karar veren Alman vatandaşı Peter Bormann için özel program düzenlendi.

Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından İslam dininin temel esasları hakkında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra Peter Bormann, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet’i kabul etti.

İhtida merasimi, Dr. Mahmut Taşyapan rehberliğinde gerçekleştirildi. Taşyapan, merasimin ardından dua ederek Yusuf Efe’ye İslam dini hakkında bilgiler verdi.

Yusuf Efe yaptığı açıklamada; eşi Serap Hanım ile evlilik sürecinin İslamiyet’i daha yakından tanımasına vesile olduğunu söyledi. Daha önce Müslümanlık hakkında fazla bilgi sahibi olmadığını belirten Yusuf Efe, zamanla Türk kültürü ve Müslüman aile ortamını yakından görme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Özellikle Müslüman aile ziyaretleri ve samimi misafirliklerin dikkatini çektiğini anlatan Yusuf Efe, Hristiyan din adamlarının bazı tutarsız tavırlarının ve yaşadığı soru işaretlerinin kendisini araştırmaya yönelttiğini dile getirdi. İslamiyet’i araştırdıkça zihnindeki sorulara cevap bulduğunu kaydeden Yusuf Efe, bu sürecin ardından Müslüman olmaya karar verdiğini belirtti. Merasimin ardından Peter Bormann, kendisi için ’Yusuf Efe’ ismini seçti. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, İl Müftülüğü yetkilileri tarafından kendisine ihtida belgesi ile Kur’an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye edildi.

Nevşehir İl Müftülüğü yetkilileri de Yusuf Efe’yi tebrik ederek yeni hayatında huzur, mutluluk ve hayırlar temennisinde bulundu. Program, yapılan duaların ardından sona erdi.


