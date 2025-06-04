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Kurban Bayramı için geri sayım başladı: Bıçakçılarda hareketlilik yaşanıyor

Kurban Bayramı için geri sayım başladı: Bıçakçılarda hareketlilik yaşanıyor

09:234/06/2025, Çarşamba
IHA
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Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda hareketlilik başladı
Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda hareketlilik başladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılarda hareketlilik yaşanırken, Erzincanlı bıçak ustaları, doğru bıçak kullanımına dikkat çekti. Bıçakçılar, kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi ve kurban kesiminde kaza yaşanmasının önüne geçilmesi için, kaliteli çelik ve keskin bıçakların kullanılması gerektiğini tavsiye etti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılarda hareketlilik yaşanırken, kurbana acı çektirmemek için kimi vatandaş yeni bıçak almayı tercih ederken kimisi de biletmeyi tercih ediyor.


Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi çarşı ve pazarda hareketlilik başladı. Hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri de bıçakçılar oldu. Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Erzincan'da bazı vatandaşlar, kurban kesimi için yeni bıçak almayı tercih ederken, bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Eski bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar bileyicilerin yolunu tutarken bıçak bileme ustaları da vatandaşların bıçaklarını yetiştirmek için yoğun mesailerine başladı.


Kurban Bayramı öncesi işleri artan Erzincanlı bıçak ustaları, doğru bıçak kullanımına dikkat çekti. Bıçakçılar, kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi ve kurban kesiminde kaza yaşanmasının önüne geçilmesi için, kaliteli çelik ve keskin bıçakların kullanılması gerektiğini tavsiye etti.

Yapılacak işleme göre bıçakların da farklılık gösterdiğini kaydeden bıçak ustası Samet Özdemir, "Kurban Bayramı öncesi biraz hareketliliğimiz başladı çok şükür. Bu sene bizim biraz korkumuz vardı. Kurbanlık fiyatlarının yüksek olması sebebiyle ama vatandaşların talebi güzel. Yani bizim umduğumuzdan daha güzel. Çok şükür. Biz daha sakin olur diye bekliyorduk. Bıçak satışları olsun bileme olsun biraz daha hızlı. İnşallah daha da hızlanacak. Bakalım inşallah insanlarımız son güne bırakmaz. Yeni bıçak satın almayı vatandaşlardan ziyade daha çok kasaplar, mezbahalar tercih ediyor. Kesim değil de kullanmak için daha basit bıçaklar alıyorlar genelde. Vatandaşlarımızda hem bileme hem satın alma var ancak bileme işlemine rağbet daha fazla. İnsanların cebi için daha uygun oluyor. Bu sene bıçak bileme fiyatı 40 TL, balta, satır, tara ise 60 TL. Bıçak alırken önce vatandaşımız ne istediğini nerede kullanacağını bilmeli, bizler de ona göre bıçak veriyoruz. Kesim için ise daha kaliteli bir bıçak veriyoruz. Çünkü Kurban Bayramı'nda hayvana eziyet etmek, günaha girmek istemeyiz. O yüzden vatandaşın kullanacağı şekilde bıçak veriyoruz" dedi.


"Hayvana acı çektirmemek için kaliteli bıçakları tercih ediyorum"

Kurban Bayramı öncesinde bıçaklarını bilemeye getiren vatandaşlardan Fahri Polat ise "Hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmadan bu bayramı da atlatacağız. Her Kurban'da olduğu gibi bu yıl da ufak tefek hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bıçak alırken veya biletirken pürüzsüz olmasına dikkat ediyorum. Ayrıca keserken hayvana acı vermeden kesmek için keskin olmasına dikkat ediyoruz. Zaten dinimize göre hayvan ne kadar az acı çekerse o kadar daha iyi. Onun için bıçaklarımızın keskin olması lazım. En önemli faktör bu. Bu yüzden de bayram öncesinde bıçaklarımızı biletiyoruz. Kaliteli bıçakları tercih ediyoruz" dedi.



#Kurban Bayramı
#bıçak bileme
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