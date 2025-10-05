Küresel Sumud Filosu'ndaki ABD'li aktivist Beaver Türkiye'den övgüyle bahsetti: Benim devletim hiçbir şey yapmadı

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşü sağlanan ABD'li aktivist Windfield Beaver, Türk halkının Filistin'e verdiği desteği her zaman hissettiğini ve Türk halkını takdir ettiğini belirtti.

ABD'li aktivist Beaver, Gazze'ye doğru yaptığı yolculuğu "inanılmaz" olarak nitelendirdi.

Filo yola çıkmadan önce ve yolculuk boyunca büyük bir dayanışma içerisinde çalıştıklarını aktaran Beaver, gündüzleri yunus balıklarının, geceleri ise gökyüzündeki yıldızların kendilerine eşlik ettiğini anlattı.

Beaver, "İsrail hapishanelerine veya şiddete doğru yelken açtığımızı biliyorduk ancak o yolculukta hissettiğimiz dayanışma ve paylaştığımız adanmışlık duygusu inanılmazdı." diye konuştu.

Ülkesi ABD'nin Gazze'deki soykırımda "suç ortağı" olduğunu söyleyen Beaver, "(ABD) Filistinlileri katletmesi için İsrail'e tüm silahları sağlamaktadır." dedi.

Beaver, Türk halkının Filistin'e verdiği desteği her zaman hissettiğini vurgulayarak "Filistin halkına duyulan sevgiyi, ilgiyi ve dayanışmayı hissedebiliyordum ve bunu gerçekten çok takdir ettim." ifadesini kullandı.

Filoda yer alan Türk katılımcılarla yoldaşlık etmenin "harika" olduğunu dile getiren Beaver, "(Türkiye) Bir devletin bizim adımıza gerçekten harekete geçtiğini görmek çok güven verici ve çok güzeldi. Çünkü benim devletim hiçbir şey yapmadı. Büyükelçiliğimizden, konsolosluk hizmetlerinden hiçbir ziyaret olmadı. Hükümetimizden hiçbir destek görmedik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini, Filistin halkıyla dayanışma içeren sözlerini beğeniyle takip ettiğini belirten Beaver, herhangi bir Birleşmiş Milletler üyesi devletin, insan haklarına inanan herhangi bir devletin İsrail'in işlediği soykırıma gerçekten müdahale etmesini beklediğinin altını çizdi.

Aktivist Beaver, "Görevimizde İsrail bize çok kötü davrandı, ama dünyanın gözleri üzerimizde olduğu için bize karşı o kadar şiddet uygulayamadılar. Yani sahip olduğumuz destek sayesinde korunduk." ifadelerini kullandı.





⁠Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.



