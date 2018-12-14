Kurmaylardan tam destek

Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri kurmay başkanları önemli açıklamalarda bulundu.

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, “Önce teknoloji geliştirmek lazım” diyerek bunun için de ‘hayal etmek’ gerektiğini söyledi. Deniz Kuvvetleri’nin mevcut teknolojiden de faydalandığını anlatan Yaycı, “Savunma sanayideki gelişme bizim için müthiş gurur kaynağıdır. Bizim yurt dışındaki toplantılarda, yaptığımız tatbikatlarda başımız dik, gururla dolaşmamızı sağlayan en önemli şeydir” dedi. Yaycı, savunma sanayi ürünlerinde önemli olanın kullanıcıyı tatmin olmadığını belirterek, “Önemli olan benim rakibime ne hissettiriyor” dedi.

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı

REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLADIK

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya da milli ve yerli özgün sistemlerin geliştirilmesi ve ihracatı için her türlü desteğin verildiği ve yabancı firmalara karşı rekabet üstünlüğü sağlandığını söyledi. TSK’nın uzun vadeli planlama yaptığını ve 2040’a kadar nelere ihtiyaç olduğunun bilindiğini vurgulayan Güneykaya, hava kuvvetleri yol haritasını; “2040 ve ötesi için TSK Uzay Yol Haritası, 2035 keşif ve gözetleme yol haritası, 2030 hava ve füze savunma sistemleri mimarisi, 2030 yılı ve ötesi insansız hava araçları yol haritası, 2030 yılı sonrasında milli muharip uçak geliştirilmesi ve milli mühimmatların geliştirilmesi” olarak açıkladı.

DÜNYADA İLK OLACAK

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci de TSK’nın ihtiyaç planlamalarının 10, 20 ve 40 yıla doğru yayıldığını anlattı. Savunma zirveleri ve çalıştaylarının önemine işaret eden Türkgenci, daha önce gerçekleştirilen EYP (el yapımı patlayıcı) Çalıştayı'nın ardından 32 tane proje üretildiğini belirterek, “EYP, en fazla zayiat verdiğimiz, sıkıntı duyduğumuz konudur. Bu projeler sonucunda önümüzdeki günlerde belki de dünyada ilk olacak önemli gelişmelere imza atılacak” diye konuştu.

GÜNDEM 100 günde 454 proje