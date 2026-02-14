Kürsü işgalinin talimatı Silivri'den

Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından CHP sabah erken saatlerde teyakkuza geçti. Genel Kurul'dan hemen önce TBMM Başkanvekili, Meclis'te grubu bulunan partilerin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de yer aldı. Grup başkanvekilleri yemin sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

YEMİN ÖNCESİ TOPLANTI

CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Ali Mahir Başarır da toplantıya katıldı. AK Parti heyeti görüşmede, yemin töreninin anayasal bir zorunluluk olduğuna dikkat çekerek “Anayasa gereği bu yemini yaptırmamız lazım. Demokratik tepkinizi gösterebilirsiniz ancak yemin gerçekleştirilmeli” dedi. CHP'li grup başkanvekilleri Emir ve Başarır ise buna karşılık eylem yapacaklarını belirterek yeminin yaptırılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

BU YEMİNİ YAPTIRMAYACAĞIZ

AK Parti tarafının “Tepkinizi gösterin ama yemini engellemeyin” çağrısını yinelemesi üzerine CHP heyeti, “Genel Başkanımızın talimatı var. Bu yemini yaptırmayacağız” dedi. Toplantının ardından Emir ve Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aradı. O sırada Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu ile görüşüyordu.

KAVGAYSA KAVGA, DÖVÜŞSE DÖVÜŞ!

Özel, İmamoğlu ile görüştükten sonra Emir ve Başarır'a döndü. İki isim AK Parti'den gelen teklifi Özel'e iletti. Özel, “Bugün ona (Akın Gürlek) yemin ettirmeyeceksiniz. Kavgaysa kavga, dövüşse dövüş” dedi. Edinilen bilgiye göre, kavga talimatı Özel'e İmamoğlu'ndan geldi.







