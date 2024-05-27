Kurtulmuş'tan 27 Mayıs paylaşımı: Menderes Zorlu ve Polatkan'ı andı

Menderes ve yol arkadaşlarını her zaman hayırla yad ederken, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi korumak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimize milletimizin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Demokrasinin ve hukukun temeli, milli iradeye duyulan saygıdır. Halkın iradesine kast eden illegal yapılara, hukuk dışı girişimlere hiçbir zaman geçit vermeyeceğiz"