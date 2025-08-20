Kurtulmuş'tan İYİ Partili Arslan'a yanıt: Süreci zehirlemek isteyenler var yapılan provokatörlüktür

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcilerini dinlenyecek.

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun beşinci oturumunda açılışında konuştu. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Meclis'in önünde ateşe verilen Beyaz Toros ve İYİ Partili Yüksel Arslan'ın komisyonda DEM Parti'nin özerlik talebinde bulunduğu iddiasına yanıt verdi. Kurtulmuş, "Süreci zehirlemek isteyen grupların varlığını biliyoruz. Dünkü bir iki gelişme bu uyarıda haklı olduğumuzu ortaya koydu. Komisyonda hiçbir şekilde gündeme gelmemiş bazı konuları gizli oturumlarda konuşulmuş gibi ortaya koymak provokatörlüktür" dedi

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir devam eden acıları ortak acılarıdır. Bu acıları yarıştırmak gibi bir tavır içinde olmamak gerektiğinin kanaatindeyim. Esas mesele yeni tartışma ortaya koymak değil geçmişte yaşadıklarımızı bir daha yaşamamak üzere tedbir almak ve kardeşlik içinde yürümektir. Amacımız tüm bu görüşmelerle birlikte geçmişi tartışmak değil ortak gelecektir. Acılarımızı yarıştırmamak ve geçmişte olanları bugüne taşımasının gerekli olduğunu düşünüyorum"





Süreci zehirlemek isteyen grupların varlığını biliyoruz. Dünkü bir iki gelişme bu uyarıda haklı olduğumuzu ortaya koydu. Komisyonda hiçbir şekilde gündeme gelmemiş bazı konuları gizli oturumlarda konuşulmuş gibi ortaya koymak provokatörlüktür. Mesele bu acıları bir daha yaşamayacak şekilde barış içinde huzur içinde adalet ile yarınlara taşımaktır. Komisyon üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmektedir."







