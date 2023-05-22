Kurucuları kaçıyor

28 Mayıs sonrası geleceği belirsiz olan 6’lı Masa’da, yaprak dökümü başladı. Gelecek Partisi’nde Teşkilat Başkan Yardımcısı Veysi Akay ile Genel Başkan Danışmanı Abdullah Teber istifa etti. Teber, “Adaletin, liyakatin çok da benimsenmediğine şahit oldum’’ diye istifasını gerekçelendirdi. Gelecek Partisi’nde Kurucular Kurulu Üyesi Musa Arat da Altılı Masa’nın ülkeyi bölmeye ve sömürülmeye götüren politikaları nedeniyle partisinden istifa ettiğini duyurdu. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş de Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının “hayal kırıklığı” olduğunu belirterek partisinden istifa ettiğini bildirmişti. Seçimlerin ardından DEVA Partisi’nden de istifa gelirken, GMYK Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı İkram Dinçer, partisinden istifa ettiğini duyurdu.