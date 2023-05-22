Kurucuları kaçıyor

Millet İttifakı.
28 Mayıs sonrası geleceği belirsiz olan 6’lı Masa’da, yaprak dökümü başladı. Gelecek Partisi’nde Teşkilat Başkan Yardımcısı Veysi Akay ile Genel Başkan Danışmanı Abdullah Teber istifa etti. Teber, “Adaletin, liyakatin çok da benimsenmediğine şahit oldum’’ diye istifasını gerekçelendirdi. Gelecek Partisi’nde Kurucular Kurulu Üyesi Musa Arat da Altılı Masa’nın ülkeyi bölmeye ve sömürülmeye götüren politikaları nedeniyle partisinden istifa ettiğini duyurdu. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş de Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının “hayal kırıklığı” olduğunu belirterek partisinden istifa ettiğini bildirmişti. Seçimlerin ardından DEVA Partisi’nden de istifa gelirken, GMYK Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı İkram Dinçer, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
DEVA’YI SİLDİ
Dinçer istifanın ardından sosyal medyadaki profiline 23.Dönem AK Parti Van milletvekili titrini ekledi. DEVA’da da yaprak dökümü yaşanıyor. Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz partisinden istifa ederken kurucu üyeler Prof. Dr. Arzu Kılıçlar ve Nevim Bilici ile genel merkez tarafından görevden alınan Elazığ İl Başkanı Murat Dağhan da partiden koptu. Kurucu Helün Fırat da DEVA’dan istifa etmişti. DEVA Partisi Kayseri Kurucu İl Başkanı Begüm Başmısırlı da partiden ayrıldı.