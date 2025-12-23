Yeni Şafak
Kütahya'da feci olay: Bir apartmanın 10'uncu katından düşen kişi hayatını kaybetti

16:0123/12/2025, Salı
AA
Ekipler, apartman önünde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekipler, apartman önünde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kütahya'da bir apartmanın 10'uncu katından düşen kişi hayatını kaybetti. Erkul'un, cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

75. Yıl Mahallesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi'ndeki 12 katlı apartmandan bir kişinin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, apartman önünde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri yaptıkları incelemede, yaşamını yitiren kişinin Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden 33 yaşındaki Samet Erkul olduğunu belirledi.
  • Binanın 10'uncu katındaki merdiven boşluğunda bulunan pencereden düştüğü tespit edilen Erkul'un, cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
#Kütahya
#Samet Erkul
#Şehit Piyade Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi
