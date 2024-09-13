Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, Kütahya merkezde saat 09.03'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 9.81 kilometre olarak açıklandı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Deprem Araştırma Risk Yönetimi Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Alican Kop ve ekibi, Savrun Fayı ve bileşenleri sayılabilecek fay hatlarında inceleme yürütüyor.
Depreme karşı finansal güvence sağlayan zorunlu deprem sigortası oranı yüzde 57 olurken, sigortalı konut sayısı 11,3 milyonu geçti. Marmara Bölgesi, yüzde 64 sigortalılık oranıyla ilk sırada yer aldı. Uzmanlar, bu konuda duyarlılığın daha artması gerektiğine dikkat çekiyor.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep olmak üzere birçok kentte hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri yer verildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Deprem, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaşanan panik anları kameralara böyle yansıdı.