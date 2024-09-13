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Kütahya'da korkutan deprem

Kütahya'da saat 09.03'te deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıkladı.

Halil Akkoç
09:37 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 09:43 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Kütahya'da deprem meydana geldi.
Kütahya'da deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, Kütahya merkezde saat 09.03'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 9.81 kilometre olarak açıklandı.


#Kütahya
#Deprem
#AFAD
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