Kütahya'daki trafik kazasında karı koca can verdiler: Bir kişi de yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Özhan ile yanındaki eşi Ümmü Özhan hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Baki Gülşen, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Gediz-Altıntaş kara yolu Gümüşlü köyü yol ayrımında meydana geldi.
Karaağaç köyünden Gediz yönüne giden Mehmet Özhan yönetimindeki 43 AAV 466 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Baki Gülşen’in (19) kullandığı 43 LT 276 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan sürücüler Baki Gülşen ve 82 yaşındaki Mehmet Özhan ile eşi Ümmü Özhan, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Özhan ve eşi Ümmü Özhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Baki Gülşen'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.