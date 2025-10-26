Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

15:1226/10/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.
Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamada, Kuzey Ege Denizi için fırtına beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ege Denizi’nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

#Meteoroloji
#Kuzey Ege Denizi
#Fırtına
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Deprem mi oldu? 26 Ekim 2025 Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi