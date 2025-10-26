Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ege Denizi’nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.