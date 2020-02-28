Gündem Kuzey Irakta gazi İdlibte şehit oldu İki gün önce gönüllü olarak gitmişti
TEKİRDAĞ

​Kuzey Irak'ta gazi İdlib'te şehit oldu: İki gün önce gönüllü olarak gitmişti

Kuzey Irak'ta gazi İdlib'te şehit oldu: İki gün önce gönüllü olarak gitmişti

Suriye'nin İdlib kentinde, Esed rejimi tarafından düzenlenen alçak saldırılarda 33 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizin isimleri açıklandıkça ailelerine şehadet haberleri ulaşıyor. İdlib'de şehit olan askerlerimizden Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın hikayesi yürekleri burktu. Geçen yıl Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda kolundan yara alıp gazi olan Kara'nın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki birliğinden 2 gün önce gönüllü olarak İdlib'e gittiği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Tekirdağlı şehit Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara.
Tekirdağlı şehit Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara.

İdlib’de rejim kuvvetlerince Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı sonrası 33 tane askerimiz şehit oldu. Şehit isimleri açıklandıkça Türkiye'nin dört bir yanında evlere ateş düştü.

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Geçen sene gazi oldu

Kahraman şehitlerimizden vatan savunması yapan Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara (25) 2018 yılında uzmanlık sınavını kazandıktan sonra Kuzey Irak'ta yaralanarak gazi olmuştu. İki gün önce gönüllü olarak İdlib'e giden Kara, gazilik makamından sonra şehitlik makamına ulaştı.

Şehit Nihat Kara'nın annesi.

  • Şehitlerden Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın Saray ilçesinin Büyükyoncalı Mahallesi'ndeki evine büyük Türk bayrağı asıldı.
  • Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehidin evine giderek ailesine taziyede bulundu. Acı haberi alan şehidin annesi İhbar ile babası Kemal Kara gözyaşları döktü. Kara ailesini yakınları sakinleştirmeye çalışırken, şehidin evinin yanında ambulans hazır bekletiliyor. Şehit Nihat Kara'nın ailesinin 3 çocuğundan ikincisi olduğu öğrenildi.

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