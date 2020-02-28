​Kuzey Irak'ta gazi İdlib'te şehit oldu: İki gün önce gönüllü olarak gitmişti

İdlib’de rejim kuvvetlerince Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı sonrası 33 tane askerimiz şehit oldu. Şehit isimleri açıklandıkça Türkiye'nin dört bir yanında evlere ateş düştü.
Geçen sene gazi oldu
Kahraman şehitlerimizden vatan savunması yapan Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara (25) 2018 yılında uzmanlık sınavını kazandıktan sonra Kuzey Irak'ta yaralanarak gazi olmuştu. İki gün önce gönüllü olarak İdlib'e giden Kara, gazilik makamından sonra şehitlik makamına ulaştı.
- Şehitlerden Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın Saray ilçesinin Büyükyoncalı Mahallesi'ndeki evine büyük Türk bayrağı asıldı.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehidin evine giderek ailesine taziyede bulundu. Acı haberi alan şehidin annesi İhbar ile babası Kemal Kara gözyaşları döktü. Kara ailesini yakınları sakinleştirmeye çalışırken, şehidin evinin yanında ambulans hazır bekletiliyor. Şehit Nihat Kara'nın ailesinin 3 çocuğundan ikincisi olduğu öğrenildi.