​Kuzey Irak'ta gazi İdlib'te şehit oldu: İki gün önce gönüllü olarak gitmişti Kuzey Irak'ta gazi İdlib'te şehit oldu: İki gün önce gönüllü olarak gitmişti Suriye'nin İdlib kentinde, Esed rejimi tarafından düzenlenen alçak saldırılarda 33 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizin isimleri açıklandıkça ailelerine şehadet haberleri ulaşıyor. İdlib'de şehit olan askerlerimizden Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın hikayesi yürekleri burktu. Geçen yıl Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda kolundan yara alıp gazi olan Kara'nın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki birliğinden 2 gün önce gönüllü olarak İdlib'e gittiği öğrenildi.

Haber Merkezi 28 Şubat 2020, 15:47 Son Güncelleme: 28 Şubat 2020, 16:18 DHA