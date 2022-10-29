Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü alev alev yandı

Başakşehir'de yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüs alev alev yanarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcuların tahliye edildiği belirtiliyor. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Başakşehir'de yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüs alev alev yanarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcuların tahliye edildiği belirtiliyor. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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