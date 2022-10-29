Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü alev alev yandı

Dünya

Norveç ile Rusya arasında casus krizi

PST’den Thomas Blom basın toplantısında, 25 Ekim’de gözaltına alınan şüpheliye “Mikhail Mikushin” ismi verildiğini belirterek “Kimliğinden tam olarak emin değiliz ancak Brezilyalı olmadığını kesinlikle biliyoruz.” dedi. Blom, zanlının bu aşamada casusluk suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu ve olayla ilgili soruşturma henüz yeni başladığı için ilk suçlamaların değişebileceğini aktardı.