Gündem Kuzey Marmara Otoyolunda yolcu otobüsü alev alev yandı
İSTANBUL

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü alev alev yandı

Başakşehir'de yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüs alev alev yanarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcuların tahliye edildiği belirtiliyor.

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Haber Merkezi DHA
Kuzey Marmara Otoyolunda yolcu otobüsü alev alev yandı
İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Başakşehir'de yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüs alev alev yanarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcuların tahliye edildiği belirtiliyor. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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