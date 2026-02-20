Yeni Şafak
KVKK çocukların kişisel verilerini korumak için harekete geçti: 6 sosyal medya platformu hakkında resen inceleme başlatıldı

15:0220/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
AA
İncelemenin TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformlarını kapsadığı bildirildi.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunması amacıyla TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlattı.

KVKK'den yapılan açıklamada, çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunması ve "çocukların yüksek yararı" kapsamında işlem tesis edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.



#Kişisel Verileri Koruma Kurumu
#KVKK
#Sosyal medya
