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EĞİTİM

KYK burs başvuruları başladı: e-Devlet KYK burs ve kredi başvuru ekranı

Bakan Kasapoğlu: 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Burs ve öğrenim kredisi başvuruları, 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Başvurular, 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları başladı. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurması gerekiyor.

e-Devlet'ten Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu için tıklayınız

Son gün 3 Kasım

3 Kasım Salı günü saat 23.59’a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Öğrenim bilgileri doğru olmalı

Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm, hazırlık ve kayıt dondurma bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları beyan etmiş olduğu bilgiler üzerinden değerlendirilecek.

Özel durum beyanları elektronik ortamda kontrol edilecek

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum (şehit/gazi çocukları, şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi, anne ve babası [her ikisi de] vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.) beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde web servisler aracılığıyla elektronik ortamda kontrol edilecek.

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