Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında AK Parti’yi ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre başkanlığındaki heyet ziyaret etti. AK Parti’de CHP heyetini, Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve beraberindeki heyet karşıladı. Bayramlaşmanın ardından konuşan Belgin Uygur, bayramın bütün insanlığa huzur, barış, hoşgörü getirmesini temenni etti.

POLİS GÖZETİMİNDE SALDIRI YAPILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ziyarette İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki gösterdi. Uygur, “Kurban Bayramı’nda kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı İsveç’te menfur bir saldırı gerçekleşti. Hem cami önünde hem polis gözetiminde hem de İsveç makamlarının, yüksek yargısının onayıyla gerçekleşti bu hareket. Biz, en şiddetli şekilde lanetliyoruz, kınıyoruz. İsveç makamlarını bu noktada uluslararası hukuka uygun, din ve vicdan özgürlüğü anlamında kutsalımıza yapılan saldırıyı men etmeye uygun şekilde davranmaya davet ediyoruz. Biz milletçe bu noktadaki tepkimizi, lanetimizi en üst düzeyde belirttik ve bunla ilgili mücadelemiz meşru zeminler çerçevesinde, hukuka uygun bir şekilde her platformda devam edecek” dedi.

BUNUN ÖZGÜRLÜKLE İLGİLİ YOK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre de birden fazla gerçekleşen Kur’an-ı Kerim yakma olayının saygısızlığın ötesinde, Türkiye başta olmak üzere İslam aleminin canını acıtma, duygularını zedeleme amacı taşıdığını söyledi. Bu olayın özgürlükle ilgisinin olmadığının altını çizen Emre, “Hukuki açıdan İsveç makamlarının gerekli yasal düzenlemeyi yapmaları ve bu olayın önüne geçmeleri

lazım.” dedi.

CUMHUR’DA YEREL SEÇİM DİYALOĞU

AK Parti’yi MHP’nin ziyaretinde ise gündem yaklaşan yerel seçimlerdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, şimdi önlerinde 2024 yerel seçimlerinin olduğuna işaret ederek, “Yerel seçimlere de aynı şekilde Sayın Genel Başkan’ımızın, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde yine ittifak olarak en iyi sonuçların alınacağı umuduyla giriyoruz. Seçimden sonra Millet İttifakı’nda başlayan değişim, dönüşüm sürecinin, yerel seçimde de yeni değişimlere gebe olduğunu görüyoruz” dedi. AK Parti’li Belgin Uygur da Türkiye Yüzyılı’nın ilk Kurban Bayramı’nın yaşandığını, 14 ve 28 Mayıs itibarıyla Türkiye Yüzyılı’nın kapılarının ardına kadar açıldığını ifade etti.

MHP, 5 parti ile bayramlaştı

MHP’de ise Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet, önce DSP, ardından AK Parti heyetini kabul etti. Karakaya, “Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi Cumhur İttifakı’nın bir başarısı olarak tarihe yazıldı. Yüzyılın felaketini de unutmadık. Yaraların sarılması, ekonomik kayıpların giderilmesi için çalışmalar ilk günden beri devam ediyor. Tüm bayramlar, bayram tadında olsun” dedi. MHP, AK Parti’nin ardından BBP, Yeniden Refah Partisi ve

CHP heyetlerini kabul ederek bayramlaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu.

Sessiz kalınması utanç verici

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç’teki saldırıyı kınadı. Kılıçdaroğlu, İilgili sosyal medya hesabından, şu paylaşımda bulundu: “Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk günü İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması, yetkililerin ‘ifade özgürlüğü’ adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir. Irklar, dinler, mezhepler arasında sevgiyi ve barışı büyütmek yerine nefreti körükleyen bu saldırıyı kınıyorum.”

Cevdet Yılmaz.

Bu tür aşağılık eylemleri engelleyelim

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da , “İsveç makamlarının bu tür aşağılık eylemleri engellemeye, uluslararası camiayı da uluslararası hukuk oluşturmaya davet ediyorum” dedi. Yılmaz, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Adıyaman’a gelerek depremzedelerle bayramlaştı. Yılmaz, “İsveç’teki saldırı gerçekten hepimizi derinden üzdü. Daha önce de maalesef yaşandı. İfade hürriyeti kisvesi altında, nefret suçlarını hiçbir şekilde mazur gösteremezsiniz, kabul edemezsiniz. Kur’an-ı Kerim’imize kutsal kitabımıza yapılan bu saldırı, aslında yüz milyonlarca insanı rencide etmeye dönük bir saldırıdır. Provokatif bir saldırıdır. İslamofobik, yabancı düşmanı bir saldırıdır. Esas itibariyle nefret suçu teşkil eder” dedi.











