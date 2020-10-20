Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Lavabo açıcı ile yaralanan kadın, ünlü temizlik firmasına dava açtı
İSTANBUL

Lavabo açıcı ile yaralanan kadın, ünlü temizlik firmasına dava açtı

Özlem Atay tüm talimatlarına uyarak kullandığı lavabo açıcısının bomba gibi patladığını ve yüzünde hasara neden olduğunu, yanık tedavisi gördüğünü söyleyerek ünlü temizlik firmasından 1,5 milyon liralık tazminat davası açtı. Atay dava dilekçesinde, "Hayalleri olan bir genç kızın bu denli yüzünde ağır zararların doğması, psikolojisi ve geleceği ile orantılı olarak Sayın mahkemenizin takdiri ile manevi tazminat talebimizin kabulü zaruridir" yazdı.

Haber Merkezi AA
Lavabo açısı bomba gibi patladı
Lavabo açısı bomba gibi patladı

Lavabo açmak için kullandığı ürünün sıcak su döktüğü sırada patlaması üzerine, yüzünden yaralanan ve yanık tedavisi gören Özlem Atay, üretici firma hakkında 1,5 milyon liralık tazminat davası açtı.

Davacı Özlem Atay, avukatı Kübra Oktay aracılığıyla İstanbul Tüketici Mahkemesi Hakimliğine dava dilekçesi sundu.

Foto arşiv

Dilekçede, Beyoğlu ilçesi Cihangir semtinde Özlem Atay'ın annesinin evlerindeki lavabonun tıkanması üzerine 15 Mayıs 2020'de marketten, ünlü bir temizlik firmasının lavabo açıcı ürününü satın aldığı belirtildi.

"Bomba gibi patladı"

  • Atay'ın annesinin aldığı ürünü, talimatlara uyarak eldiven ve maske kullanarak lavaboya döktüğü anlatılan dilekçede, ardından Özlem Atay'ın da üzerine kaynar su dökmesiyle lavabo açıcı maddenin "bomba gibi patladığı" vurgulandı.
  • Dilekçede, annesi tarafından hastaneye kaldırılan Atay'ın tedavi altına alındığı, yüzünde 1. ve 2. derece yanıklar tespit edildiği aktarıldı.
  • Özlem Atay'ın taburcu olduktan sonra özel bir hastanede lazer tedavisine başladığı aynı zamanda psikolojik tedavi gördüğü de kaydedildi.

"Uzun süre iş göremezlik raporu aldı"

Dilekçede, Atay'ın reklam oyuncusu olduğu, kameralarla iç içe olan bir meslek icra ettiği vurgulanarak, "Atay, bu elzem olaydan dolayı uzun süre hem yanıklarından hem de psikolojisinden dolayı çalışamayacak durumda olduğundan iş göremezlik raporu almıştır" denildi.

Olayın ardından, ürünün üretici firması ile anlaşma sağlamak için görüşmeler yapıldığı ancak olumlu bir cevap alınamadığı belirtilen dilekçede, ürünle ilgili "güvensiz ürün" ihbarında bulunulması istendi.

Foto arşiv

Özlem Atay'ın vücut bütünlüğünün zarara uğramasından dolayı üretici firmadan 500 bin lira maddi, 1 milyon lira ise manevi olmak üzere toplam 1 milyon 500 bin lira tazminat talep edilen dilekçede, "Hayalleri olan bir genç kızın bu denli yüzünde ağır zararların doğması, psikolojisi ve geleceği ile orantılı olarak Sayın mahkemenizin takdiri ile manevi tazminat talebimizin kabulü zaruridir." ifadeleri kullanıldı.

Adıyamanlı genç kadın lazer epilasyon mağduru: Vücudunda ikinci derece yanık oluştu, acıya dayanamayıp hastaneye koştu
GÜNDEM
Adıyamanlı genç kadın lazer epilasyon mağduru: Vücudunda ikinci derece yanık oluştu, acıya dayanamayıp hastaneye koştu

Sıcak su kazanına düşen çocuğun vücudunun yarısı yandı
GÜNDEM
Sıcak su kazanına düşen çocuğun vücudunun yarısı yandı
Abone Ol Google News
Yolda bulduğu 20 bin lirayı teslim etti

Yolda bulduğu 20 bin lirayı teslim etti

​"Hak etmediğimiz paraya el sürmeyiz".
Hezimetini İslamofobiyle gizliyor

Hezimetini İslamofobiyle gizliyor

​Macron'un son kozu İslam düşmanlığı.
İlham Aliyev: Ermenistan onlara verdiğimiz dersi unutmayacak

Kırmızı bültenle<br>aranıyordu

Kırmızı bültenle
aranıyordu

​PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Türkiye'de üretilecek

Türkiye'de üretilecek

​TOGG yerli otomobil için pil üretiminde dünya devi ile anlaştı.

Bin 800 yıllık kalorifer sistemi bulundu

Bin 800 yıllık kalorifer sistemi bulundu

​Neolitik dönemden kaldı, kabul salonu ve gizli kaçış tüneli de var.

Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.