Sıcak su kazanına düşen çocuğun vücudunun yarısı yandı

Şenyurt köyünde oturan Fatma- İsa Yolcu çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Muhammed Haktan, oyun oynarken annesinin evde peynir yaptığı ve içerisi sıcak su dolu olan kazana düştü.

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Muhammed'in vücudunun yüzde 52'sinde 2 ve 3'üncü derecede yanıklar bulunuyor.

Tedavi altına alındı

Bu sırada odada bulunan baba İsa Yolcu, Muhammed Haktan'ı düştüğü kazandan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne götürerek tedaviye aldı.

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Yaklaşık 3 ay burada tedavi gören ve iyileşme devresine giren Muhammed Haktan Yolcu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'ne sevk edildi.

Muhammed, sıcak su dolu olan kazana düştü.



Çocuğunun çektiği acıların yüreğini dağladığını söyleyen anne Fatma Yolcu, şu şekilde açıklamada bulundu: