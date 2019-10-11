Gündem Sıcak su kazanına düşen çocuğun vücudunun yarısı yandı
ERZURUM

Erzurum haberleri: ​Sıcak su kazanına düşen çocuğun vücudunun yarısı yandı

Sıcak su kazanına düşen çocuğun vücudunun yarısı yandı

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Şenyurt köyündeki evlerinde oynadığı sırada içi sıcak su dolu peynir kazanına düşen Muhammed Haktan Yolcu'nun (6) vücudunun yüzde 52'si yandı. Üç ay kaldığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ndeki tedavisi tamamlanan çocuk, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nin Plastik Cerrahi Bölümü'ne sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Muhammed Haktan Yolcu ve annesi Fatma Yolcu.
Muhammed Haktan Yolcu ve annesi Fatma Yolcu.

Şenyurt köyünde oturan Fatma- İsa Yolcu çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Muhammed Haktan, oyun oynarken annesinin evde peynir yaptığı ve içerisi sıcak su dolu olan kazana düştü.

Bir gözünü kaybetti vücudu yandı
HAYAT
Bir gözünü kaybetti vücudu yandı

Muhammed'in vücudunun yüzde 52'sinde 2 ve 3'üncü derecede yanıklar bulunuyor.

Tedavi altına alındı

Bu sırada odada bulunan baba İsa Yolcu, Muhammed Haktan'ı düştüğü kazandan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne götürerek tedaviye aldı.

Kas yapayım derken vücudu yandı
HAYAT
Kas yapayım derken vücudu yandı

Yaklaşık 3 ay burada tedavi gören ve iyileşme devresine giren Muhammed Haktan Yolcu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'ne sevk edildi.

Muhammed, sıcak su dolu olan kazana düştü.

Çocuğunun çektiği acıların yüreğini dağladığını söyleyen anne Fatma Yolcu, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Evimizde peynir yaparken oğlum dengesini kaybetmesi sonucu kazana düştü. Üç aydır tedavi görüyor. Şu an genel durumu iyi. Plastik cerrahi doktorlarının görmesi gerekiyormuş. Bu yüzden üniversite hastanesine sevk ediyorlar. Vücudunun yüzde 52'sinde 2 ve 3'üncü derecede yanıklar bulunuyor."
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