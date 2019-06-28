Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
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EĞİTİM

LGS birincileri ÖNDER'de bir araya geldi

İstanbul’da eğitim gören LGS birincileri ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal ile dernek genel merkezinde bir araya geldi. Gençleri tebrik eden Çal, başarılarının devamını diledi. Gençler ise duygu ve düşüncelerinin yanı sıra gelecekte neler yapmak istediklerini anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çal, LGS birincileri öğrenciler ile ÖNDER genel merkezinde bir araya geldi.
Çal, LGS birincileri öğrenciler ile ÖNDER genel merkezinde bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavda 565 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldı.

Bu öğrenciler arasında 24 tanesini ise imam hatip ortaokulu öğrencileri oluşturuyor. Bu öğrencilerden İstanbul Kartal Hürriyet İHO öğrencisi Samet Furkan Memiş, İstanbul Üsküdar İHO öğrencisi Hilal Cantürk ve İstanbul Esenyurt Güzelyurt Kız AİHL öğrencisi Hilal Kılıç, ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal’ı Fatih’teki dernek genel merkezinde ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden ve başarılarının devamını dileyen Çal öğrencilere plaket ve bir yıllık eğitim bursu takdim etti.

Okullarımızın başarısı daha da artacak

LGS sınavında tam puan alan öğrencilerin başarılarından dolayı gurur duyduklarını belirten Kamber Çal, “Bu, tüm Türkiye’deki imam hatiplerin başarısının bir örneği. Bu çocuklarımızın hayatın her alanında olmaları için her konuda destekçileri olduğumuzu bilmelerini istiyorum” dedi. 5 bin 207 okul ve 1 milyon 400 bin öğrenci ile imam hatiplerin Türkiye’nin her bölgesinde olduğunu belirten çal, “Okullarımız birçoğu yeni okullar. Altyapısı oluştukça, öğretmen sayısı ve kalitesi arttıkça, velilerin-STK’ların desteği arttıkça okullarımızın başarılarının artacağına yürekten inanıyoruz. Yanımdaki çocuklarımız bunun en iyi örnekleri” diye konuştu.

Her meslekten gençler yetiştiriyoruz

İmam hatiplerde toplumun her kesimine hizmet verecek, her kesimde çalışmalar yapacak dindar nesiller yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Kamber Çal konuşmasını şöyle sürdürdü;

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“İmam hatipler sadece imam yetiştiren okullar değil, her meslekte başarılı olacak gençler yetiştirmek istiyoruz. Ben yürekten inanıyorum başarılı olacaklarına. Çocuklarımız, topluma katkı sağlayan nesiller olacak. Ailelerimizi de çok tebrik ediyorum, çocuklarımızın başarılı bir şekilde eğitim görmelerini sağladıkları için. Aile desteğinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Velilerimizi de okul aile birlikleri aracılığıyla eğitim kalitesinin artırılması için okullarına katkı sağlamaya çağırıyorum.”

İstanbul Kartal Hürriyet İHO öğrencisi Samet Furkan Memiş, İstanbul Üsküdar İHO öğrencisi Hilal Cantürk ve İstanbul Esenyurt Güzelyurt Kız AİHL öğrencisi Hilal Kılıç.

Samet uçak mühendisi olacak

Kartal Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Samet Furkan Memiş, günde 250 soru çözerek ve kitap okuyarak sınava hazırlandığını söyledi. Birincilerin listesine adını yazdırdığı için çok mutlu olduğunu belirten Samet Furkan, “Etrafımdakileri sevindirdiğim için de çok mutluyum. Uçak mühendisi olmak istiyorum. Uçaklara küçüklükten beri ilgim var. Sayısal olarak kendimi yetiştirmek istiyorum” dedi.

Hilal’in gözü yazılım mühendisliğinde

İstanbul Üsküdar İHO öğrencisi Hilal Cantürk de, “Ben de çok mutluyum aldığım sonuçtan dolayı. Ailem çok sevindi, akrabalarım tebrik etti. Ancak bu sonuçta okulumun ve öğretmenlerimin çok yardımı dokundu, onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Liseyi de başarılı bir şekilde bitirmeyi hedefleyen Hilal, meslek olarak ise geleceğin mesleği olarak nitelendirdiği yazılım mühendisliğini gözüne kestirmiş.

Doktor olmak istiyorum

İstanbul Esenyurt Güzelyurt Kız AİHL öğrencisi Hilal Kılıç ise çocukluktan beri tek hayalinin doktor olmak istediğini söyledi.

Sınava özellikle 8. sınıfta çok yoğun olarak çalıştığını ve her gün 200 soru çözdüğünü belirten Hilal, “Aldığım sonuçtan dolayı çok mutluyum. Ailemi ve öğretmenlerimi gururlandırdığım için de sevinçliyim. Bu sınava girmeden önce çok çalıştım, öğretmenlerim de çok çalıştı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Benim küçüklükten beri hayalim doktor olmaktı. İnşallah ilerde tıp okumak istiyorum. Zor olduğunu biliyorum ama buna rağmen bu yolu tercih ediyorum” diye konuştu.

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