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LGS birincilerinin 53’ü imam hatipli

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav sonuçlarına göre imam hatip ortaokullarından geçen sene 12 öğrenci tam puan almışken bu sene 53 öğrenci tam puan aldı.

Haber Merkezi
04:00 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

LGS kapsamında 4 Haziran 2023 Pazar yapılan merkezi sınava 1 milyon 30 bin 195 öğrenci katıldı. 23 Haziran 2023’te açıklanan sonuçlara göre 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldı. Bu sınavda imam hatip okullarının başarısı da dikkat çekti. İmam hatip ortaokullarından 53 öğrenci 500 tam puan tam puan aldı, binlerce imam hatip öğrencisi ise üst dilimlerde yer aldı. Hafızlık proje okullarından mezun öğrencilerin başarısı da dikkat çekti.

BAŞARIDA ETKİSİ BÜYÜK

Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Genel Müdürlük koordinasyonunda okullarda yürütülen “Hedef LGS”, “Öğrenci Rehberliği Kapsamında Birebir İlgilenme”, “Ortak Performans Değerlendirme”, “Okullardaki Akademik Takip Komisyonları”, “Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Aktif Katılımların Takibi”, “EBA Platformu Üzerinden Rehberlik”, “Hazırlanan Örnek Sorulardan Öğrencilerimizin Faydalanması”, “Kalite Takip Sistemi (KTS) ile Okullardaki Çalışmalarının Takibi”, “LGS’de Önceki Yıllarda Başarılı Olmuş Öğrencilerle Sınava Hazırlanan Öğrenciler Buluşturulması”, “Etkin Rehberlik”, “Sınava Doğru Soru Çözüm Programlarının Yapılması” gibi pek çok çalışmanın elde edilen başarıda büyük role sahip olduğunu ve 500 tam puan alan 53 imam hatip öğrencisinin başarısı, yeni dönemde tercih yapacak veli ve öğrencilerin tercih listelerinde imam hatip liselerini ön sıralarda yer vereceğini ifade etti.




#LGS
#İmam Hatip
#Ortaokul
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