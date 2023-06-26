LGS birincilerinin 53’ü imam hatipli

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler birçok ailenin yüreğini yakarken öğrencileri de olumsuz etkiledi. Çoğu öğrenci çadırlarda, konteyner kentlerde sınava hazırlanırken zor bir süreç yaşayan öğrencilerden birisi de Gaziantep Islahiyeli Ömer Baran Şişman’dı. Ömer'in evi ağır hasar aldı; çadırda, konteynerde kaldı. Ancak Ömer, her şeye, sürekli artçılarla sallanan masasına rağmen sınava hazırlanmaktan hiç vazgeçmedi. Ve depremzede koşullarında liselere geçiş sınavının birincilerinden biri oldu.