LGS tercihihe dijital destek

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapacak olan öğrencilerin tercihlerine destek olmak için MEB tarafından oluşturulan dijital rehber, 2022 yılı LGS tercih döneminde 20 milyon 863 bin 340 kere kullanıldı. MEB tarafından 2019 yılında oluşturulan ve 3 yıldır aktif olarak kullanılan tercih rehberine e-okul platformu üzerinden ulaşılabiliyor.

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Sisteme giriş yapan öğrenciler, istedikleri il ve ilçede belirledikleri yüzdelik dilimler arasında merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının tercih koduna, okul adına, türüne, öğretim süresine, öğretim şekline, pansiyon durumuna, yabancı diline, kontenjanına, adresine, 2021 yılı en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerine ulaşabiliyor.