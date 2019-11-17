Gündem Libyaya gemi desteği
POLİTİKA

Libya’ya gemi desteği

Türkiye, Libya’da terör örgütü Hafter ile mücadele eden Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle (UMH) ilişkilerini derinleştiriyor. Libya askerleri Türkiye’de ya da Libya’ya gidecek birlikler tarafından eğitilecek. UMH’ye karakol gemileri ve diğer deniz platformları konusunda da destek verilecek. Libya makamları ile Türk firmalarının bu konuda müzakere ettiği öğrenildi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Karakol gemisi
Karakol gemisi

Libya'da Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru yönetim olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Türkiye'nin ilişkileri derinleşiyor. ABD ve Rusya darbeci Hafter güçlerini desteklerken Türkiye, tüm imkanlarıyla meşru hükümetin arkasında durmaya kararlı. UMH, meşruiyetini tanıyan uluslararası güçlerden herhangi bir destek görmezken, Türkiye Libya'yı destekleyen tek ülke olarak çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye ile Libya arasında 2013 yılında yürürlüğe giren Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması kapsamında ikili askeri ilişkilerin artırılması planlanıyor. Bu doğrultuda Libya askerleri, Türkiye'deki eğitim merkezlerinde ve Libya'daki mobil eğitim timleri üzerinden verilecek eğitimlerle desteklenecek. UMH askeri kapasitesinin gelişimi için NATO tarafından icra edilmesi planlanan faaliyetlere de Türkiye etkin destek sağlayacak.

ORTAK PROJELER GELİYOR

  • Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Askeri Ataşeliği, UMH ile işbirliği çalışmalarını icra ve koordine ediyor. Bugüne kadar Libya ordusundan yaklaşık 900 asker Türkiye'de eğitim gördü. İşbirliğini bir adım öteye taşımak isteyen Ankara, Libya Silahlı Kuvvetleri ile ortak projeler üzerinde çalışıyor. Bu doğrultuda Libya Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyacağı muhtelif deniz platformlarına (korvet, karakol gemisi, hücumbot vs...) sahip olması konusundaki çalışmalarda önemli yol kat edildi. Bu çalışmaların önümüzdeki süreçte somut projelere dönüşmesi bekleniyor. Libya makamlarıyla Türk gemi inşa firmaları arasındaki görüşmeler sürerken, anlaşmanın sağlanması halinde deniz platformları en kısa zamanda yapılarak satışa hazır hale getirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 5 Kasım 2018'deki Libya ziyareti ve ardından Libya İçişleri Bakanı'nın 28 Ağustos 2019'da Ankara'ya gerçekleştirdiği iade-i ziyaretin ardından iki ülke askeri işbirliği faaliyetlerinin artırılması kararlaştırılmıştı. ABD, Rusya, BAE ve bazı Avrupa ülkelerince korunan Hafter güçlerine karşı Ankara, meşru UMH'nin yanında durmaya devam edecek.

Libya'dan Doğu Akdeniz için kritik adım: Yunanistan'a nota verdiler
GÜNDEM
Libya'dan Doğu Akdeniz için kritik adım: Yunanistan'a nota verdiler
FETÖ’nün finans merkezi New Jersey

FETÖ’nün finans merkezi New Jersey

Toplanan paralar hapisteki örgüt üyelerinin ailelerine gönderiliyor.
Ekonominin yüzde 55’ini o yönetiyormuş

Ekonominin yüzde 55’ini o yönetiyormuş

​Türkiye ekonomisinin yüzde 55'ini biz yönetiyoruz deyip borç istedi.
ABDyegüven yok

ABD'ye
güven yok

​İkili ilişkilerin sorgulandığı araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.
Teröre<br>19 milyon euro

Teröre
19 milyon euro

​Almanya FETÖ'nün projesine para akıttı.
50 öğretmen<br>evlat nöbetinde

50 öğretmen
evlat nöbetinde

Fatma Bingöl: ​Oğlum silah değil kalem tutmalıydı.
Yüzlerce<br>kişi sokağa indi

Yüzlerce
kişi sokağa indi

Fransa'da ​sarı yelekliler bir yılı doldurdu.
Libya'ya<br>gemi desteği

Libya'ya
gemi desteği

​Devletler arası anlaşma yolda.
Şartnameye rağmen bildiğini okuyorlar

Şartnameye rağmen bildiğini okuyorlar

​21 ton mandalina Bosna'ya giremedi.
Dünya borç<br>içinde yüzüyor

Dünya borç
içinde yüzüyor

​Küresel borç 250 trilyon dolar seviyesine yaklaştı.
28 milyon çocuk aşılanacak

28 milyon çocuk aşılanacak

Menenjit ve kızamığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

İki gün arayla <br>ikinci kez yandı

İki gün arayla
ikinci kez yandı

Yangına 8 itfaiye aracı ve 25 personel müdahale etti.
Tahran'a giriş-çıkış <br>yollarını kapattılar

Tahran'a giriş-çıkış
yollarını kapattılar

Benzin istasyonları ve polis araçlarını ateşe verdiler.
200 ton sahte <br>ilaç ele geçirildi

200 ton sahte
ilaç ele geçirildi

​Kıtadaki ilaçların neredeyse yarısı sahte.
Vale görünümlü <br>değnekçi dehşeti

Vale görünümlü
değnekçi dehşeti

​Vale hizmeti almayanların araçlarına zarar verdiler.
Provokatör tutuklandı

Provokatör tutuklandı

Başörtülü kadına saldırıp hakaret etmişti.
Milyonlar kazandırıyor

Milyonlar kazandırıyor

​Elazığ'da yetiştirilip Avrupa'ya, Rusya'ya, Japonya'ya ve Çin'e satılıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.