Libya’ya gemi desteği

Türkiye ABD arasındaki mektup krizinin tarihi süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın saygısız mektubuna önce 'harekat' emriyle cevap verdi ardından da iade etti

İki ülke arasındaki mektup krizi ilk değil



1964'te ABD Başkanı Jhonson, Başbakan İnönü'ye skandal bir mektup gönderdi. İşte, Kıbrıs harekatı planları rafa kaldırtan o mektup krizi.



1964 yılında Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale ihtimaline karşılık dönemin ABD Başkanı Jhonson, Başbakan İnönü'ye karşı “Tek taraflı harekete geçemezsiniz”, “Sert tepki göreceksiniz”, “Her türlü kararı geri bırakın” ve pek çok saygısız ifadeyle dolu skandal bir mektup kaleme aldı.



Aylar sonra ortaya çıkan o mektup Ankara'da deprem etkisi yaptı. Başbakan İnönü, Jhonson'a cevaben bir mektup hazırladı.



Bu cevap sonrası ikili ilişkilerde yumuşama hissedilirken, Başbakan İnönü ABD Başkanı tarafından gönderilen Air Force One uçağıyla Washington'a gitti. Askeri planlar rafa kaldırıldı.



Makarios'un Türklere karşı her gün yeni bir vahşete imza attığı Kıbrıs'a, bu gelişmelerden 10 yıl sonra, 1974'te harekat düzenlendi.



