Libya’ya gemi desteği

Libya'da Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru yönetim olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Türkiye'nin ilişkileri derinleşiyor. ABD ve Rusya darbeci Hafter güçlerini desteklerken Türkiye, tüm imkanlarıyla meşru hükümetin arkasında durmaya kararlı. UMH, meşruiyetini tanıyan uluslararası güçlerden herhangi bir destek görmezken, Türkiye Libya'yı destekleyen tek ülke olarak çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye ile Libya arasında 2013 yılında yürürlüğe giren Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması kapsamında ikili askeri ilişkilerin artırılması planlanıyor. Bu doğrultuda Libya askerleri, Türkiye'deki eğitim merkezlerinde ve Libya'daki mobil eğitim timleri üzerinden verilecek eğitimlerle desteklenecek. UMH askeri kapasitesinin gelişimi için NATO tarafından icra edilmesi planlanan faaliyetlere de Türkiye etkin destek sağlayacak.
ORTAK PROJELER GELİYOR
- Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Askeri Ataşeliği, UMH ile işbirliği çalışmalarını icra ve koordine ediyor. Bugüne kadar Libya ordusundan yaklaşık 900 asker Türkiye'de eğitim gördü. İşbirliğini bir adım öteye taşımak isteyen Ankara, Libya Silahlı Kuvvetleri ile ortak projeler üzerinde çalışıyor. Bu doğrultuda Libya Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyacağı muhtelif deniz platformlarına (korvet, karakol gemisi, hücumbot vs...) sahip olması konusundaki çalışmalarda önemli yol kat edildi. Bu çalışmaların önümüzdeki süreçte somut projelere dönüşmesi bekleniyor. Libya makamlarıyla Türk gemi inşa firmaları arasındaki görüşmeler sürerken, anlaşmanın sağlanması halinde deniz platformları en kısa zamanda yapılarak satışa hazır hale getirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 5 Kasım 2018'deki Libya ziyareti ve ardından Libya İçişleri Bakanı'nın 28 Ağustos 2019'da Ankara'ya gerçekleştirdiği iade-i ziyaretin ardından iki ülke askeri işbirliği faaliyetlerinin artırılması kararlaştırılmıştı. ABD, Rusya, BAE ve bazı Avrupa ülkelerince korunan Hafter güçlerine karşı Ankara, meşru UMH'nin yanında durmaya devam edecek.