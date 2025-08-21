Liderler Beştepe’de buluşacak

Kuzey Atlantik İttifakı (NATO) Liderler Zirvesi, 2026 yılında Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 37’nci zirvenin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacağını duyurdu. Böylelikle 32 ülkenin lideri, Türkiye’de diplomatik temaslarda bulunacak.





22 YIL SONRA YENİDEN

Türkiye, 22 yıl aradan sonra ikinci kez bir NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. İlk olarak 2004 yılında İstanbul’da düzenlenen zirvenin ardından bu kez Ankara’da gerçekleştirilecek toplantı, ittifakın güvenlik tehditleri ve küresel krizlere karşı izleyeceği stratejilerin belirlenmesi açısından önem taşıyor.





RUTTE’DEN TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla zirve kararını kamuoyuna duyurmuştu. NATO Genel Sekreteri Rutte ise ev sahipliği için Türkiye’ye teşekkür ederek, “Türkiye, 70 yılı aşkın süredir güçlü bir NATO müttefiki olarak ortak güvenliğimize paha biçilmez katkılarda bulundu. Ankara’daki zirvede NATO’yu daha güçlü ve caydırıcı bir ittifak haline getirmek için kritik güvenlik sorunlarını ele alacağız” ifadelerini kullandı.





ORTAK ADIMLAR İÇİN GÖRÜŞÜLECEK

Türkiye’nin Avrupa ile Orta Doğu arasında köprü konumundaki stratejik jeopolitik yeri ve bölgesel istikrara yönelik katkılarının zirvede bir kez daha ön plana çıkması bekleniyor. Zirve süresince liderlerin ikili görüşmeler yaparak savunma politikaları, terörle mücadele ve küresel güvenlik meselelerinde ortak adımlar atması öngörülüyor.



