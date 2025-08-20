Yeni Şafak
NATO Genelkurmay Başkanları 'Ukrayna' gündemiyle toplanıyor

09:5720/08/2025, Çarşamba
32 üye ülkenin genelkurmay başkanları video konferans yoluyla bir araya gelecek.
NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone, NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarının bugün çevrim içi bir toplantı gerçekleştireceğini duyurdu.

NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 32 üye ülkenin genelkurmay başkanlarıyla video konferans yoluyla bir araya geleceğini bildirdi.


Dragone, toplantıya görev süresi boyunca ilk kez NATO Avrupa Kuvvetleri Komutanı Alekus Grinkeviç’in katılacağını ve Grinkeviç’ten Ukrayna’daki diplomatik çabaların ilerleyişi doğrultusunda ‘güncel güvenlik durumu’ hakkında bilgi almayı beklediğini kaydetti.



