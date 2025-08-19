NATO Genel Sekreteri Rutte'den ABD dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'barış' telefonu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rutte, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Avrupa Birliği (AB) liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Görüşmede, Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

"Türkiye'nin rolü önemli"

Türkiye'nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz'in güvenliği konusundaki önemli rolüne değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte, NATO'nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin, barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldı.

Erdoğan ve Rutte, uygulanabilir ve sürdürülebilir güvenlik garantileri konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

