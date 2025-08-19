Yeni Şafak
NATO Genel Sekreteri Rutte'den ABD dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'barış' telefonu

NATO Genel Sekreteri Rutte'den ABD dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'barış' telefonu

19/08/2025, Tuesday
G: 19/08/2025, Tuesday
Rutte ile Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
Rutte ile Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

İletişim Başkanlığı, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ABD'deki Rusya-Ukrayna zirvesi sonrası dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığını açıkladı. Görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz’in güvenliği konusundaki önemli rolü ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rutte, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Avrupa Birliği (AB) liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Görüşmede, Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

"Türkiye'nin rolü önemli"

Türkiye'nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz'in güvenliği konusundaki önemli rolüne değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte, NATO'nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin, barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldı.

Erdoğan ve Rutte, uygulanabilir ve sürdürülebilir güvenlik garantileri konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


