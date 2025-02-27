‘Lise mezunu’ dedi diye tehdit etmişler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması, ilk kez 2014’teki mahalli seçim sürecinde gündeme geldi. İmamoğlu o dönem Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için lise diplomasıyla adaylığa başvurdu. Bunu haberleştiren Beylikdüzü Bizim Bakış gazetesinin kurucusu Telat Çabuk, İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu başta olmak üzere ailenin tehdit ve hakaretlerine maruz kaldı. Çabuk, Büyükçekmece Başsavcılığı’na giderek Hasan İmamoğlu’ndan şikayetçi oldu. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde “13795” soruşturma numaralı şikayete istinaden hazırlanan iddianamede, Hasan İmamoğlu’nun Telat Çabuk’u arayıp “Savcı ve mahkemeler senin hakkından gelmezse ben senin cezanı keseceğim o.. çocuğu, namussuz, şerefsiz” diye hakaret ettiği bilgisi yer aldı. Dava, Çabuk'un kalp krizi geçirip ölmesiyle düştü. Yeni Şafak’a konuşan Çabuk’un avukatı Osman Gürcan Çelikkol, Çabuk’un haberinden sonra lise mezunu bilgisinin düzeltilip şu an gündemde olan diplomanın işleme koyulduğunu kaydetti. Çabuk’la birlikte çalışan ve tehditlere şahit olan Hikmet Gülatar da şöyle konuştu: “Haberimiz yanlış ise neden bize dava açmadılar? Bakın şimdi diplomayla ilgili ortaya çıktı her şey. Herkes emeğiyle bir yerlere gelsin. Sahtecilik yapmasınlar. İşte böyle eninde sonunda çıkar ortaya.”