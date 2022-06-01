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İSTANBUL

Liselilere İstanbul turu

Bağcılar Belediyesi, “İstanbul Yolcusu Kalmasın” projesi kapsamında lise öğrencilerini tarih, kültür ve eğlence içerikli şehir turuna çıkarıyor. Tarihi mekanların gezilmesiyle başlayan program, müze ziyareti, parkta yürüyüş ve boğaz turuyla devam ediyor. Öğrenciler, hem stres atıyor hem de doyasıya eğleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Liselilere İstanbul turu
Bağcılar’daki lise öğrencileri, bir günlüğüne şehir turuna götürülüyor.

Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “İstanbul Yolcusu Kalmasın” isimli proje çerçevesinde Bağcılar’daki lise öğrencileri, bir günlüğüne şehir turuna götürülüyor. Hafta içi her gün düzenlenen organizasyonda okul önünden otobüslere binen 11. Sınıf öğrencilerinin ilk durağı Sultanahmet Meydanı oluyor. Burada rehberler eşliğinde dolaşan gençler, bilgiler ışığında tarihte yolculuğa çıkıyor. Daha sonra Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ni ziyaret eden öğrenciler, Fatih Sultan Mehmet Han’ın emanetiyle ilgili de bilgiler ediniyor.

Gülhane Parkı’nda öğrencilerden kimi çınar ağaçları altında otururken kimi de yeşilliklerde yürüyüş yapmayı tercih ediyor. Kısa bir molanın ardından astronomi, saat ve denizcilik, savaş teknolojisi, tıp, madencilik, fizik, matematik ve geometri, mimari ve şehircilik, kimya ve optik, coğrafya bölümleri olmak üzere 12 bölümden oluşan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi geziliyor.

ŞEHRİ TANIMA İMKÂNI

Öğrencilerin dolu dolu bir gün geçirdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Gençlerimizi dinlendiği, sosyalleştiği ve şehri yakından tanıma imkânı bulduğu gezilere götürüyoruz. İnşallah yeni programlarla bütün öğrencilerimizi bu faaliyetlerden yararlandıracağız” dedi. Katılımcılar da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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