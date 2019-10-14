Gündem Listeye bir çizik daha Gri kategoride aranan DHKP/Cli yakalandı
KIRKLARELİ

Listeye bir çizik daha: Gri kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı​

Listeye bir çizik daha: Gri kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı

Aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan, terör örgütü DHKP/C'nin "illegal alan" ve "silahlı propaganda birliği" sorumlusu Seval Yaprak yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından olan ve aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan Seval Yaprak'ın sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin eylem yapabileceği ve saklanabileceği alanlarda yoğun çalışma yapan ekipler, Yaprak'a benzeyen ve tanınmamak için başörtüsü kullanan bir kadının 06 YJY 97 plakalı araçla Edirne istikametine hareket etmesi üzerine takibe başladı.

DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı
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DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı

Otomobilin, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda durduğu sırada operasyon düzenleyen polis, Yaprak ve insan kaçakçılığından suç kaydı bulunan bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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DHKP-C'li teröristler saklandıkları gizli bölmede yakalandı

Araçta yapılan aramada, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Yaprak'ın terör örgütünün illegal alan ile silahlı propaganda birliği sorumlusu olduğu ve yakalanacağını anlaması üzerine Edirne üzerinden yurt dışına kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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