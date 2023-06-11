Maç bahane İstanbul şahane

İstanbul dün UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile tarihi bir maça ev sahipliği yaptı. İstanbul’a gelen Inter ve Manchester City taraftarları kentin kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya’nın Inter ve İngiltere’nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada’da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı’nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.

ATMOSFER BÜYÜLÜYOR

Manchester City-Inter Final maçı için İtalya’dan gelen Francesco Benarrivo, “Cuma günü İstanbul’a geldim. Koyu bir Inter taraftarıyım. Şampiyonlar finalini İstanbul’da görmek harika bir duygu, buranın atmosferi çok güzel. İstanbul’da Ayasofya’ya Eminönü’ne gittim, her yer çok güzeldi, bugün de Ortaköy’e gideceğim. Maç için geldim ama burayı çok beğendim mutlaka en kısa zamanda tekrardan geleceğim” dedi. Maç için geldiğini fakat İstanbul’u çok beğendiğini ifade eden Joao Ribeiro da “Çarşamba günü İstanbul’a geldik. Üç gündür tarihi yerler ve farklı mekanlar görme fırsatım oldu. Aynı zamanda ben sosyal medya fenomeniyim, İstanbul’un güzelliklerini birçok takipçim ile paylaşıyorum ve fazlasıyla beğeni alıyorum. Tekrar İstanbul’a gelmek isterim buranın atmosferi adeta beni büyülüyor. Bir sonraki gelişimde Bodrum ve Antalya’ya tatil yapmaya geleceğim” ifadelerini kullandı.

CAMİLERİ ZİYARET ETTİK

Final maçına büyük bir coşkuyla hazırlandıklarını ifade eden Andrea Domenico, “İstanbul çok güzel bir şehir, 3-4 gündür İstanbul’dayız. Maç için geldik ama tatil de yapıyoruz. Türk yemeklerini çok seviyoruz, arkadaşlarımla beraber neredeyse her gün döner yedik. İstanbul için maç bahane oldu” dedi. Arkadaşları ve oğluyla maçı izlemek için İngiltere’den İstanbul’a geldiğini belirten John Dutson şunları konuştu: “Fatih Camisi’ne gittik, şimdi Sultanahmet’i ziyaret edeceğiz” Inter taraftarlarından Pavlo Riva ise futbolcu Hakan Çalhanoğlu fanı olduğunu, onun formasını giydiğini söyleyerek “Milano’dan geldik. İstanbul’da camileri ziyaret ettik” dedi.

Esnaf da mutlu

Turist hareketliliğinden esnaf da mutlu oldu. Pastane zincirinde müdür olan Mustafa Yumurtacı, “Dünden beri yoğun bir şekilde İngiliz ve İtalyan müşterilerimiz oldu. Türk yemeklerini çok beğendiklerini aynı zaman birçok gezilecek yerin olduğundan bahsettiler. Bizim işlerimiz oldukça arttı” şeklinde konuştu. Taksim esnafından Cengiz Aydoğan da “Maçtan birkaç gün önce gelip burada tatil yapan birçok turist var” dedi. Maraş dondurmacısı Adem Çiğdem de “Maraş dondurması çok ilgilerini çekiyor. Final maçının İstanbul’da olması bizi mutlu etti, esnafın kazancı ciddi oranda arttı” diye konuştu.



