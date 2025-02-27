Maçka Belediye Başkanı Koçhan'dan iş adamı Fatih Dağ'a ziyaret

Trabzon’un Maçka ilçesi, iş dünyası ve spor camiası arasındaki güçlü iş birlikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda Maçka Belediye Başkanı Dr. Ecz. Koray Koçhan, Trabzonspor kulübü başkanlığı için adı sık sık gündeme gelen Dağ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dağ’ı ziyaret etti.

’nın kalkınması, gençlerin daha iyi eğitim ve spor imkanlarına kavuşması konuları ele alındı. Dağ, spor kültürünü güçlendirmek ve genç yetenekleri desteklemeyi sürdüreceğini açıkladı

’nın kalkınması, gençlerin daha iyi eğitim ve spor imkanlarına kavuşması konuları ele alındı. Dağ, spor kültürünü güçlendirmek ve genç yetenekleri desteklemeyi sürdüreceğini açıkladı

ise gençlerin sporla buluşmasının ve altyapı imkanlarının genişletilmesinin uzun vadede büyük başarılar getireceğini ifade etti.

ise gençlerin sporla buluşmasının ve altyapı imkanlarının genişletilmesinin uzun vadede büyük başarılar getireceğini ifade etti.

Bu önemli ziyaret, yerel yönetim ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin güçlenmesine ve Maçka’nın gelişimi için atılacak yeni adımlara zemin hazırlıyor. Spor ve gençlik odaklı projelerle hem Trabzon hem de ülke sporunun geleceği için ortak çalışmaların devam edeceği belirtiliyor.