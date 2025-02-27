Maçka Belediye Başkanı Koçhan'dan iş adamı Fatih Dağ'a ziyaret

Maçka Belediye Başkanı Dr. Ecz. Koray Koçhan, Trabzonspor kulübü başkanlığı için adı sık sık gündeme gelen Dağ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dağ’ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, Maçka’nın kalkınması, gençlerin daha iyi eğitim ve spor imkanlarına kavuşması konuları ele alındı. Başkan Koçhan, Fatih Dağ'a üzerinde adının yazılı olduğu Maçka Belediyespor forması hediye etti.
Trabzon’un Maçka ilçesi, iş dünyası ve spor camiası arasındaki güçlü iş birlikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda Maçka Belediye Başkanı Dr. Ecz. Koray Koçhan, Trabzonspor kulübü başkanlığı için adı sık sık gündeme gelen Dağ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dağ’ı ziyaret etti.
Genç yeteneklere destek sürecek
Yerel yönetim ile iş dünyası arasındaki iş birliğini güçlendiren ziyaret
Bu önemli ziyaret, yerel yönetim ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin güçlenmesine ve Maçka’nın gelişimi için atılacak yeni adımlara zemin hazırlıyor. Spor ve gençlik odaklı projelerle hem Trabzon hem de ülke sporunun geleceği için ortak çalışmaların devam edeceği belirtiliyor.