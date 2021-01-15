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POLİTİKA

​Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe mektup: İlişkilerimizi geliştirmek istiyorum

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe mektup: İlişkilerimizi geliştirmek istiyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkileri geliştirmek istediğini anlatan bir mektup gönderdiğini açıkladı. Macron'un görüşme talebini Erdoğan'ın kabul ettiğini açıklayan Çavuşoğlu, iki lider arasında yakın zamanda video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleşeceğini kaydetti.

Haber Merkezi Diğer
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Üç günlük Pakistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkileri geliştirmek istediğini anlatan bir mektup gönderdiğini açıkladı. Çavuşoğlu, "Mektupta Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin Avrupa için önemini ve önümüzdeki dönemde cumhurbaşkanımızla görüşmenin yanı sıra Türkiye ile olumlu ilişkiler geliştirme isteğini dile getiriyor" ifadelerini kullandı.

  • ''İki gün önce de Macron'un mektubunu aldık, gayet olumlu. İlişkileri geliştirme isteği, Türkiye'ye atfettikleri önemin yanı sıra Avrupa için Cumhurbaşkanımızla görüşmeyi de arzu ettiğini vurgulayan, güzel pozitif, hatta hitabı Türkçe bir mektup aldık. Cumhurbaşkanımız da 'memnuniyetle görüşürüz' dedi. Önce video konferans ve telefon görüşmesinden bahsediliyor."

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NTV'nin haberine göre mektubun bazı bölümlerinin Türkçe olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, Erdoğan'ın bu tavrı olumlu karşıladığı ve Macron'un görüşme talebini kabul ettiğini söyledi. Bakan, iki lider arasında yakın zamanda videokonferans yoluyla bir görüşme gerçekleşeceğini belirtti.

Türkiye'nin ABD'ye S-400 konusunda ortak çalışma grubu teklifini ileteceğini de belirten Çavuşoğlu, ''Tüm dosyaları açacağız. İstenmezse Yunanistan'la görüşmenin anlamı yok'' ifadesini kullandı.

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