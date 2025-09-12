Yeni Şafak
Madde etkisindeki kadın polise saldırı: Bacağından vurularak durduruldu

00:5112/09/2025, Cuma
IHA
Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul'da madde etkisinde olduğu iddia edilen bir kadın, kendine bıçakla zarar vermeye başladı. Kendine zarar veren kadın ikna edilmeye çalışıldığı anda polise bıçakla saldırdı. Telkinlere yanıt vermeyen ve saldırmaya devam eden kadın, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde madde etkisinde olan kadın kendisini ikna etmeye çalışan polise saldırdı. Polis tarafından bacağından vurularak durdurulan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay 23.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi Sandal Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre madde etkisinde olduğu iddia edilen bir kadın, kendine bıçakla zarar vermeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendine zarar veren kadın ikna edilmeye çalışıldığı anda polise bıçakla saldırdı. Telkinlere yanıt vermeyen ve saldırmaya devam eden kadın, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.



