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Madende göçük: Bir işçi öldü

Zonguldak Ereğli’deki Armutçuk Maden Ocağı'nın eksi 450 kotunda tavan çöktü. 280 kişinin çalıştığı vardiyada 4 işçi göçük altında kaldı. 3 işçi yaralı olarak kurtarılırken Ramazan Yıldırım hayatını kaybetti.

04:00 . 14/09/2023 الخميس
Yeni Şafak
Kazayı araştırmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı uzman müfettişler görevlendirildi.

Kazayı araştırmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı uzman müfettişler görevlendirildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu göçük yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan 4 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Haberi alan aileler madene akın etti. Göçük altında kalan madenci Ramazan Yıldırım tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 işçi ise yaralı kurtarıldı. Bölgede incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, yaptığı açıklamada “Vardiyada 280 kişi çalışıyordu. Göçük, 4 kişinin çalıştığı bölgede etkili oldu. Bunun dışında herhangi bir risk yok. Herhangi bir patlama söz konusu değil, göçük. Şu an için bütün ocağı, işletmeyi riske atacak bir durum söylemiyor arkadaşlarımız” diye konuştu. Kazayı araştırmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı uzman müfettişler görevlendirildi.


Maden ocağında göçük: Zonguldak'tan acı haber geldi 1 işçi hayatını kaybetti
Maden ocağında göçük: Zonguldak'tan acı haber geldi 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesi’ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, göçük altında 4 kişi olduğunu belirtti. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, meydana gelen göçükle ilgili yaptığı açıklamada içeride 280 kişi olduğunu ancak herhangi bir risk teşkil etmediğini belirterek göçükten etkilenen 4 kişi olduğunu söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, göçük altında kalan 4 kişiden üçünün sağ kurtarıldığını, 1 işçinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Göçük altındaki işçilerin çıkarılmasının ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 yaralının hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.

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