Madende göçük: Bir işçi öldü

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu göçük yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan 4 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Haberi alan aileler madene akın etti. Göçük altında kalan madenci Ramazan Yıldırım tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 işçi ise yaralı kurtarıldı. Bölgede incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, yaptığı açıklamada “Vardiyada 280 kişi çalışıyordu. Göçük, 4 kişinin çalıştığı bölgede etkili oldu. Bunun dışında herhangi bir risk yok. Herhangi bir patlama söz konusu değil, göçük. Şu an için bütün ocağı, işletmeyi riske atacak bir durum söylemiyor arkadaşlarımız” diye konuştu. Kazayı araştırmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı uzman müfettişler görevlendirildi.