Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Mahkeme sonrası jet ihraçlar

Mahkeme sonrası jet ihraçlar

Mehmet Güney
Mehmet Güney
17:3124/10/2025, Cuma
G: 24/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Berhan Şimşek ve Metin Lütfi Baydar.
Berhan Şimşek ve Metin Lütfi Baydar.

CHP’de kurultay davasının reddedilmesinin hemen ardından dikkat çeken ihraç kararları geldi. Butlan’ diyen ihraç edildi.

CHP’de bugün toplanan Yüksek Disiplin Kurulu partiden Berhan Şimşek’i ve Metin Lütfi Baydar’ı ihraç etti. Eski CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ‘üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlar’ gerekçesi ile ihraç edildi.




Bir diğer ihraç edilen isim Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ise, "Eğer mutlak butlan kararıyla yolsuzluklar, arsızlıklar, hırsızlıklar tescillenecek olursa, Sayın Kılıçdaroğlu görevi devralıp gereğini yapmak zorundadır" söylemi nedeniyle disipline sevk edilmişti. Baydar’ın ihraç edildiği gün CHP’nin kurultay davasısının 'reddedilmesi' ise dikkat çekti.



#CHP
#Berhan Şimşek
#KURULTAY
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU EKRANI || TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ E-Devlet başvuru detayları