Mahkeme sonrası jet ihraçlar

CHP’de bugün toplanan Yüksek Disiplin Kurulu partiden Berhan Şimşek’i ve Metin Lütfi Baydar’ı ihraç etti. Eski CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ‘üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlar’ gerekçesi ile ihraç edildi.

Bir diğer ihraç edilen isim Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ise, "Eğer mutlak butlan kararıyla yolsuzluklar, arsızlıklar, hırsızlıklar tescillenecek olursa, Sayın Kılıçdaroğlu görevi devralıp gereğini yapmak zorundadır" söylemi nedeniyle disipline sevk edilmişti. Baydar’ın ihraç edildiği gün CHP’nin kurultay davasısının 'reddedilmesi' ise dikkat çekti.