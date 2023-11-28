Mahkeme Terim’i dinleyecek

Denizbank’ın eski şube müdürü Seçil Erzan’ın, aralarında ünlü futbolcuların da olduğu 30 kişiyi dolandırdığı vurgunla ilgili şüphelilerin HTS kayıtları mahkemeye ulaştı. Seçil Erzan’ın yaklaşık 45 milyon dolar topladığı vurgunla ilgili sis perdesini ortadan kaldıracak yeni bir gelişme yaşandı. Erzan ve diğer sanıkların son 6 aya ait haberleşme tespit tutanakları (HTS) davanın görüldüğü 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaştı. Kayıtlar üzerinde yapılacak incelemenin ardından Erzan ve diğer sanıklar ile fona para verenler arasındaki ilişki tüm yönleriyle ortaya konulacak.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında Erzan’ın kullandığı bankaya ait bilgisayar ile kişisel dizüstü bilgisayarı da incelenmesi için bilirkişiye gönderildi. Erzan’ın görev yaptığı Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şubesi’ne ait 1 Mart 2023 ile 7 Nisan 2023 tarihleri arasındaki güvenlik kamera kayıtları da incelendi. 13 Haziran’da bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, Erzan’ın odasını gösteren 77 güvenlik kamera kaydı incelendi. Kayıtlarda Selçuk İnan, Musa Mert Çetin, İbrahim Çağlar, Volkan Recep Bahçekapılı ve Emre Belözoğlu’nun farklı günlerde Erzan’ın odasına giriş çıkış yaptığı belirlendi.

FATİH TERİM VE ATEŞ TANIK

Fatih Terim ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in mevcut dosyada tanık olarak yer aldığı ve 12 Ocak 2024’teki duruşmada tanık olarak dinlenecekleri öğrenildi. Seçil Erzan’ın yaklaşık 10 yıl önce de kredi kullanarak aldığı parayla borsada işlem yaptığı, ancak parayı batırdıktan sonra aynı yöntemleri kullanarak çevresindeki insanlardan para topladığı iddia edildi. O dönemki meblağ küçük olduğu için Erzan’ın kısa sürede paraları ödediği öne sürüldü.

GÖZLER İDARE’NİN KARARINDA

Erzan’ın yüksek kâr vaadiyle parasını aldığı mağdurların avukatları da BDDK’nın Denizbank hakkında soruşturma izni vermediği raporun iptali için idare mahkemesine dava açtı. İdare mahkemesinin Denizbank’a soruşturma açılması gerektiği yönünde karar verip BDDK da soruşturma için izin verirse, daha önceden ‘bankacılık zimmetinden verilen takipsizlik kararı’ ortadan kalkacak ve dosya bankacılık zimmetinden dolayı 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek.

Banka ödemez

Seçil Erzan’ın neden olduğu vurgun hakkında hukukçular da karşı karşıya geldi. Milyonlarca dolar kaptıran Selçuk İnan ve Muslera’nın avukatı olan Rezzan Epözdemir, bankanın sorumlu olduğunu, dolayısıyla zararın banka tarafından karşılanması gerektiğini iddia etti. Avukat Şevket Çelik ise bankacılık sitemi dışında bir işlem yapıldığı görüşünde. Çelik “Denizbank’ın hukuken bu paradan sorumlu olması için, paranın şubede banka kasasına yatırılmak üzere vezne dekontuyla teslim edilmesi gerek. Bu böyle bir işlem değil, şube müdürünün mağdurlara güven vererek yaptığı bir dolandırıcılık, yani ponzi sistemi” dedi. Benzinlikte, pastanede el yazısıyla doldurulun, kişilerin imzasını taşıyan kağıtların kanıt olamayacağını ifade eden Çelik, şöyle konuştu: “Her biri uluslararası sözleşme yapmış, her türlü bilgi ve belgeye ulaşabilme imkanına sahip futbolcuların zararlarının hukuken bankadan tahsili mümkün değil. Eğer bu şekilde bir bankanın ödeme tezi kabul edilirse, bundan sonra bu tip şube müdürü veya çalışanlarının yapacağı tüm dolandırıcılık işlemlerinden bankaların sorumlu olacağı sonucu doğar ki bu hukuk aleminde kaosa yol açar.”

Arda’yla görünce güvendim

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle dolandırıcılık davasında müşteki olarak yer alan Nurettin Gözaçan, sanık Seçil Erzan tarafından 500 bin dolar dolandırıldığını iddia etti. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2’si tutuklu 7 sanık hakkında açılan davanın iddianamesinde, dolandırıcılık olayına ilişkin ayrıntı ve ifadelere yer verildi. Gözaçan, geçen aralık ayında emekli olduktan sonra bankanın maaş promosyonları konusunu görüşmek üzere özel bir bankanın Florya şubesini aradığını belirterek, geçmişte iletişim halinde olduğu Erzan’ın buradaki görevinin sonlandığını ve Levent Şubesi’ne tayin olduğunu öğrendiğini aktardı.

TERİM İMZALI EVRAKLAR VARDI

Erzan’a “Hayırlı olsun” mesajı attığını, 10 gün sonra dönüş yapan Erzan’ın kendisine “bankalarında zengin ve tanınmış ünlü kişilerin yatırım yaptığı özel bir fondan” söz ettiğini anlatan Gözaçan, bankaya giderek sanığın odasında görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Erzan’ın masasının üzerinde görünür şekilde “Fatih Terim” imzalı evraklar bulunduğu bilgisini veren Gözaçan, Erzan’ın kendilerini ikna ettiğini, iki parça halinde önce 292 bin, 1 hafta sonra 208 bin olmak üzere toplam 500 bin doları sanığa teslim ettiklerini söyledi. Gözaçan, Erzan’ın da kendilerine A4 üzerine fon katılım koduyla birlikte kaşeli resmi belge niteliğinde olduğunu düşündükleri bir kağıt teslim ettiğini kaydetti.

DEPREMİ BAHANE EDİP OYALAMIŞ

Vade anlaşmasının 17 Mart 2023’te dolduğunu aktaran Gözaçan parasını sorduğunda, Erzan’ın “6 Şubat depremleri nedeniyle ödemelerde gecikmeler yaşandığını” bahane ederek kendilerini oyaladığını söyledi. Gözaçan ifadesinde şunları kaydetti: “Bir seferinde Denizbank Levent Şubesi’ne gittiğimde kapı önünde Arda Turan ile Seçil Erzan’ı konuşurlarken gördüm. Bu durum bende güven hissi oluşturdu. 7 Nisan’dan itibaren Erzan’a ulaşamadık. Denizbank Levent Şubesi’ne gittik, Genel Müdürlüğe yönlendirdiler. Onlar da olayı çözmeye çalıştıklarını, banka olarak savcılığa müracaat edeceklerini, bizim de müracaatçı olmamızı istediler.”







