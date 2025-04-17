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Mahkemeden Rasim Ozan Kütahyalı hakkında karar

Mahkemeden Rasim Ozan Kütahyalı hakkında karar

20:5117/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
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Rasim Ozan Kütahyalı
Rasim Ozan Kütahyalı

'CHP'ye kayyum atanacak' iddiasını ortaya atan ve hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılıkça, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı için gözaltı kararı verilmişti.+

Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite'ye sevk edildi.

Polis ekiplerince "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla Bolu'da gözaltına alınan Kütahyalı'nın ifadesi, Bolu Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alındı.

Mahkemeden Rasim Ozan Kütahyalı hakkında karar

Nöbetçi Hakimlikçe, Kütahyalı adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.


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