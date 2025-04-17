'CHP'ye kayyum atanacak' iddiasını ortaya atan ve hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite'ye sevk edildi.
Polis ekiplerince "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla Bolu'da gözaltına alınan Kütahyalı'nın ifadesi, Bolu Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alındı.
Mahkemeden Rasim Ozan Kütahyalı hakkında karar
Nöbetçi Hakimlikçe, Kütahyalı adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.