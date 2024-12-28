Mahrem imamı HTS kaydı ele verdi

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen fizik öğretmeni Tayfur O.’nun örgüt içinde “Akif” kod adını kullandığı ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, Tayfur O.’nun, kapatılan FETÖ bağlantılı Bedi Özel Eğitim Kurumu’nda öğretmenlik yaptığı da SGK kayıtlarıyla ortaya çıktı. Erzurum’da yüksek lisans eğitimi aldığı dönemde örgütün evlerinde kalan Tayfur O. bu evlerde lise ve üniversite öğrencilerini örgüte kazandırmak için toplantılar düzenledi ve dini sohbetler organize etti. Soruşturma kapsamında ifade veren Tayfur O., barınma ihtiyacı nedeniyle örgüt evlerinde kaldığını kabul etti. Ancak, örgütsel faaliyetlere katılmadığını ve sadece fizik derslerinde öğrencilere yardımcı olduğunu iddia etti. Tanık beyanları, HTS kayıtları ve örgüte ait evlerde aktif rol oynadığına dair deliller, Tayfur O.’nun savunmasını çürüttü. Savcılık tarafından dosyaya eklenen HTS kayıtlarında, Tayfur O.’nun örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden düzenli görüşmeler yaptığı tespit edildi. Askeri mahrem yapılanma içerisinde yer alan mahrem imam Paşa Gültekin ile HTS irtibatının bulunduğu belirlendi. Savcılık, Tayfur O.’nun “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.